La RFEA lanza el mayor ecosistema estadístico del atletismo español

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) anunció este miércoles que ha lanzado 'RFEADATA', "el mayor ecosistema estadístico del atletismo español" y con el que "refuerza su posicionamiento como una de las grandes referencias internacionales en gestión de datos".

Según el organismo, este proyecto "concentra décadas de información federativa" y su lanzamiento le permite situarse "entre las organizaciones con mayor riqueza histórica y documental a nivel mundial".

'RFEADATA' nace con el objetivo de poner en valor el dato como elemento central del atletismo y la RFEA deja claro que no se trata solo de recopilar información, "sino de estructurarla, contextualizarla y hacerla accesible para todo tipo de usuarios, desde especialistas hasta aficionados". De este modo, la plataforma reúne registros históricos, evolución de marcas, trayectorias deportivas y resultados de competición, "consolidando una base de conocimiento única dentro del panorama internacional".

El proyecto se articula en seis grandes áreas: Récords de España, Rankings de España de todos los tiempos, Historiales de Campeonatos de España, Historiales de Campeonatos Internacionales, Biografías de atletas y Biografías de atletas históricos. "Este conjunto conforma una herramienta integral que permite entender la evolución del atletismo español desde múltiples perspectivas, con profundidad, precisión y rigor", remarcó el organismo que preside Raúl Chapado.

A estas funcionalidades se suma la nueva sección Estadísticas, que completa la estructura junto a Ránkings y Campeonatos, ampliando el alcance del sistema y reforzando su valor como fuente de consulta y análisis. "La integración de todos estos contenidos convierte a RFEADATA en un punto de referencia para el estudio, seguimiento y difusión del atletismo", subryó la RFEA.

'RFEADATA', impulsado por Smart-Track como soporte tecnológico, "representa así un paso decisivo hacia un modelo más conectado, preciso y orientado al conocimiento". "Una herramienta que no solo preserva la historia del atletismo español, sino que la proyecta hacia el futuro con una visión global y alineada con los estándares más avanzados del deporte internacional", sentenció la federación.