La RFEDH pide un CAR para deportes de hielo: "Hacemos milagros y no puede ser así cada año"

Archivo - El presidente de la RFEDH, Frank González, en un evento de la federación. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), Frank González, pidió este martes la creación de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) para los deportes de hielo en España, que tendría un coste entre "15-20 millones de euros", por que " a veces" hacen "milagros" con los deportistas "y no puede ser así cada año", por lo que necesitan "más ayuda" al ser un "deporte minoritario".

"Es un momento histórico, vamos a aportar por primera vez un número de deportistas importantes (a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026). Estamos muy ilusionado con ellos, nos han dado resultados, están luchando siempre, con un futuro incierto con el hielo en España, porque aún no tenemos un CAR", expresó el dirigente en un encuentro con medios de comunicación celebrado en Madrid.

Junto a las dos parejas de danza sobre hielo formadas por Olivia Smart y Tim Dieck, y Asaf Kazimov y Sofía Val, así Tomás Guarino, que compite en categoría individual, González solicitó la creación de un centro para que los deportistas españoles "no tengan que desplazarse al extranjero para hacer toda su actividad". "Somos la única federación española que no tiene un CAR", denunció.

"La tradición y la cultura aquí no es de invierno, pero no puede ser que haya recursos para deportes de verano y nosotros no estemos ahí, podemos estar a la par de Italia o Francia, por ejemplo. Hay que encontrar un terreno en España, hemos intentado ir a ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Málaga, sería lo ideal para seguir creciendo. Costaría entre 15-20 millones, con tres pistas de hielo para trabajar todos los deportes. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ya se ha dado cuenta, espero que funcione", comentó.

El presidente confirmó que "se ha hablado con Uribes" de este tema y el secretario de Estado para el Deporte "lo ve claro". "Pero en cuando cambian de Gobierno es empezar a hacerlo otra vez y ha pasado ya varias veces. Los deportes minoritarios necesitamos aún más ayuda", relató González, al frente de la RFEDH desde 2014.

"Todos nuestros deportes son olímpicos, en una federación están todos y en otros países hay una federación para cada deporte. Es un paraguas muy grande para trabajar, estamos llegando donde no esperábamos llegar tan rápido. Pero sin un CAR no podemos llegar", prosiguió.

Y "el gran problema aquí siempre es el dinero". "En 2006 creamos la gran familia de hielo, logramos un hito importante segregándonos. Hemos arrancado bien, hay que seguir empujando para tener ese centro. También en paralímpicos estamos dedicando tiempo y esfuerzo. A veces hacemos milagros y no puede ser así cada año, necesitamos más ayuda", agregó.

"Es un logro que la federación esté donde está, seguimos creciendo, pero siempre es muy difícil cuando ayuntamientos y regiones no hacen instalaciones para llegar donde queremos llegar. Espero que pueda seguir en las elecciones del año que viene, poder plantar una pista de hielo sea donde sea para entrenar en España y que estos jóvenes no tengan que irse fuera", zanjó Frank González.

Después tomaron la palabra los patinadores y Olivia Smart reconoció estar "muy contenta" de haber conseguido el tercer titulo nacional, en el Campeonato de España celebrado este fin de semana en Jaca (Huesca). "Estamos muy ilusionados de cara a los Juegos, estoy muy agradecida de representar a España los últimos 10 años. Los sueños, logros y metas que he alcanzado han sido increíbles y no habrían sido posibles sin el apoyo de España y la federación", dijo.

"Estamos orgullosos de haber hecho historia para España, consiguiendo dos plazas olímpicas para ahora tener más patinadores para Milán-Cortina", agregó la patinadora, de 28 años, a la izquierda de su pareja, Tim Dieck. "Agradezco a España y la federación la acogida, gracias por hacer realidad mi sueño", comentó el deportista alemán.

Por su parte, Val y Kazimov afirmaron que tienen "mucha ilusión" por competir en sus primeros Juegos. "Comenzamos a patinar juntos hace tres años. Es muy especial para nosotros que cuatro años después de que Sara Hurtado y Kirill Jalyavin fundaran la escuela SK International Ice Dance School en Madrid seamos nosotros los que representemos a España en los Juegos", relató Val.

"Me cambié a danza con 13 años, cuando me mudé a Francia para practicar danza y estuve cinco años viviendo en el extranjero, entrenando al máximo nivel. Soy muy afortunada por haber podido perseguir mi sueño, y la opción de Sara y Kirill me permite pasar tiempo con mi familia y está logrando que el patinaje en España vaya creciendo. Espero que sea la primera vez y no la última", deseó la madrileña, de 21 años.

Su pareja, Asaf Kazimov, admitió que obtener la plaza para los Juegos es "bonito y grande". "Estamos muy ilusionados. Son nuestros primeros Juegos, queremos aprender mucho de ellos, vamos poco a poco, paso a paso. Tener una academia en Madrid es maravilloso", expresó.

Finalmente, Tomás Guarino abordó la cuestión de salir de España "para perseguir los sueños" en el hielo, llegando a competir para Suiza. "Estoy muy contento de llegar a algo para lo que hemos trabajado tanto. Ahora, a tope en esta recta final", concluyó.