Rodríguez Uribes recibe a los cinco patinadores sobre hielo clasificados para los Juegos de Invierno - CSD

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido este lunes en la sede del organismo de Madrid a los cinco deportistas españoles de modalidad de patinaje artístico sobre hielo clasificados para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

Durante el encuentro, Rodríguez Uribes felicitó y deseó suerte a las dos parejas de danza sobre hielo formadas por Olivia Smart y Tim Dieck, por un lado, y Asaf Kazimov y Sofía Val, por otro, así como a Tomás Guarino, que compite en categoría individual. Se trata de la primera vez que España clasifica a dos parejas en danza sobre hielo para unos Juegos Olímpicos de Invierno.

"La clasificación de estos cinco deportistas muestra de la buena salud de deporte español y, en concreto, de nuestro patinaje sobre hielo, que sigue alcanzando nuevas metas", indicó Rodríguez Uribes, que subrayó el "orgullo" y la "ilusión" que generan los cinco para la cita, donde espera que sigan "haciendo historia".

A las plazas olímpicas logradas por estos cinco deportistas en patinaje artístico se ha sumado este mismo fin de semana la conseguida por Nil Llop en la Copa del Mundo de Hamar (Noruega), convirtiéndose en el primer patinador de velocidad español clasificado para unos Juegos Olímpicos de Invierno, a falta de la asignación oficial por parte de la Unión Internacional de Patinaje.

Además, el secretario de Estado para el Deporte compartió la satisfacción por los logros de la Real Federación Española de Deportes de Hielo con el presidente de la entidad, Frank González, presente también en el encuentro celebrado en la sede del CSD.