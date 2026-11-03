Rieju llevará al Dakar 2027 una moto de serie pilotada por el ingeniero que ha liderado su desarrollo

Archivo - La Rally 307 de Rieju en el Rally de Marruecos 2026. - RIEJU - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca española Rieju participará en el Dakar 2027, que se disputará del 9 al 23 del próximo mes de enero, y el encargado de pilotar su Rally 307 será August Castellà, el ingeniero que ha liderado el desarrollo de esta moto desde el departamento de I+D de la compañía, una unidad preparada para el 'rally-raid' a partir de un modelo que se comercializa en los concesionarios.

Castellà pondrá a prueba, en uno de los escenarios más exigentes del motor, las soluciones técnicas de una trail ligera pensada para viajar, desplazarse a diario y circular fuera del asfalto. La Rally 307 de serie dispone de un motor de 293 cc y 33,5 CV, frente a los 450 cc habituales en las motos de rally de la especialidad.

Antes de que la Rally 307 llegara a los concesionarios, Castellà ya había participado con un prototipo en un rally por Marruecos, Mauritania y Senegal. A raíz de aquella experiencia se desarrollaron e incorporaron 127 puntos de mejora al modelo. "Vamos a escoger aleatoriamente una Rally 307 de la cadena de producción y la prepararemos para el Dakar, con accesorios que los clientes podrán adquirir", explicó.

Recientemente Castellà y su Rally 307 completaron el Rally de Marruecos, en el que pudieron evaluar el modelo frente a las motocicletas de 450 cc de la especialidad. "No hemos creado una moto específica para el Dakar, esta moto está diseñada para que te acompañe a cualquier viaje de aventura que quieras vivir", prosiguió.

"Que sin ser un piloto profesional, te dé la confianza para ir tan lejos como quieras. Y si eso implica hacer el Dakar, no será la moto lo que te frene. He necesitado validar que la moto sea capaz de superar todos los obstáculos del Dakar, después que pueda aguantar todos los días de carrera, y que yo como piloto tenga las habilidades, conocimientos, resistencia y mentalidad necesarias para llevarla hasta el final. He dedicado prácticamente los últimos dos años de mi vida a preparar estos puntos y afronto el Dakar con la confianza de llevar los deberes hechos", agregó Castellà, Project Manager de la Rally 307.

Para Rieju, el Dakar será un laboratorio de pruebas y fiabilidad en condiciones reales. La empresa, fundada en 1934 y con sede en Figueres, quiere que los aprendizajes obtenidos en las dunas, las pistas y las largas jornadas de navegación sirvan para seguir perfeccionando la Rally 307 y sus futuros modelos.

"Ver una Rieju de serie afrontar el Dakar tiene un significado muy especial. Llevar la Rally 307 al Dakar es una manera de mostrar al mundo nuestro trabajo y de compartir ese reto con todos ellos", destacó Jordi Riera, CEO de la marca española y nieto del fundador. "August es el ingeniero que ha trabajado en la moto y quien se sube a ella conociendo sus límites. Vamos al Dakar con la voluntad de completar el máximo de etapas, aprender y trasladar esa experiencia a este y a futuros modelos", añadió.