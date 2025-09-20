Rodrigo Suárez se lleva un bronce en el Europeo de Judo Paralímpico

Foto del equipo español en el Europeo Paralímpico de Judo 2025 con los medallistas Marta Arce y Rodrigo Suárez - ONCE

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven judoca madrileño Rodrigo Suárez dio a España la segunda medallas en el Campeonato de Europa de Judo Paralímpico de Tbilisi al conseguir este sábado el bronce en la categoría de J2 +95 Kilos, un éxito que se une al bronce también de Marta Arce en la primera jornada en J2 -70 kilos.

Según informó la ONCE en nota de prensa, Suárez tuvo que afrontar este Europeo con un formato novedoso de liguilla al haber únicamente cinco participantes inscritos en su categoría y sumó dos victorias y dos derrotas.

El judoca español perdió frente al georgiano Revaz Chikoidze y ante el británico Jack Hodgson, pero lo compensó con dos valiosos triunfos ante el francés Nacer Zorgani y el ruso Ilias Magomedov, lo que le otorgó su primera presea en un Europeo de Judo Paralímpico.

Suárez, que realizará este ciclo paralímpico hasta los Juegos de Los Angeles de 2028, debutó a nivel absoluto en el mes de mayo en el Mundial de Astaná (Kazajistán), mientras que en el mes de julio se hizo con la medalla de oro en los Juegos Europeos de la Juventud disputados en Estambul tras ganar todos sus combates.

Por otro lado, el navarro Íñigo Gerbolés rozó otro bronce, pero perdió su combate final en la categoría J2 -95 kilos, mientras que la joven madrileña María Campos, que también disputó una liguilla en J2 +70 kilos, no pudo vencer ninguno de sus cuatro combates.