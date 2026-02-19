Rodríguez Uribes: "Conmemorar el Día Internacional contra la LGTBIfobia es una responsabilidad ética"

José Manuel Rodríguez Uribes junto a los participantes de la mesa redonda con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia - PRENSA CSD

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, recordó este jueves no es un gesto simbólico que conmemorar el Día Internacional contra la LGTBIfobia "no es un gesto simbólico sino una responsabilidad ética" y no olvidó "la fuerza simbólica extraordinaria" que tiene el deporte para concienciar.

El CSD y la cadena 'Onda Cero' celebraron este jueves el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte con la grabación de un programa especial para analizar la trayectoria, la situación actual y los desafíos de futuro de las personas LGTBI en las distintas esferas del deporte.

Según indicó el Consejo en nota de prensa, el programa contó con la participación del gimnasta Sergio Kovacs, el waterpolista y diputado nacional Víctor Gutiérrez, la exfutbolista Anaïr Lomba, actual coordinadora de Marketing en Liga F, y el presidente de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+, Pablo de Miguel.

El arranque tuvo como protagonista a Rodríguez Uribes, que recalcó que "la visibilidad puede salvar vidas" y que en este 19 de febrero se recuerda la figura de Justin Fashanu, el primer futbolista profesional que habló abiertamente de su homosexualidad en 1990 y que, tras años de acoso y violencia homófoba, se quitó la vida en 1998.

"Conmemorar el Día Internacional contra la LGTBIfobia no es un gesto simbólico, sino una responsabilidad ética. Dos de cada tres personas LGTBI han sufrido algún tipo de LGTBIfobia en el deporte, estos datos no son estadísticas frías: son historias personales, son vocaciones truncadas, son jóvenes que dejan de encontrar en el deporte un espacio de libertad", reflexionado el dirigente, que fue claro al que decir que "la sociedad española no se lo puede permitir". "Es más, no lo vamos a permitir", aseveró.

Rodríguez Uribes reconoció que, si bien España es uno de los países más avanzados de la Unión Europea en materia de derechos LGTBI, el ámbito deportivo todavía presenta desafíos relevantes, y destacó también la aprobación de la Ley del Deporte en 2022 como un hito histórico al incorporar, por primera vez, la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito deportivo y sancionar expresamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género, siendo uno de los marcos normativos más avanzados de Europa.

"Una ley, por sí sola, no cambia la realidad. Debe ir acompañada de educación, responsabilidad institucional y compromiso colectivo", remarcó el presidente del CSD, que citó acciones impulsadas por el organismo como la campaña 'Iguales en el Deporte' o la participación por primera vez en 2025 en la marcha estatal del Orgullo LGTBI bajo el lema 'Deporte con Orgullo'. "Queremos darle la vuelta a la amplificación del odio en redes sociales y conseguir que lo que se amplifique sean los mensajes de respeto", añadió.

El dirigente valoró igualmente el papel de los referentes y de los aliados en la transformación del deporte, subrayando la valentía de Víctor Gutiérrez, cuya denuncia tras recibir insultos en una competición de waterpolo derivó en la primera sanción por homofobia en el deporte español. "Demostró que denunciar sirve, que las instituciones responden y que la impunidad no va a ser la norma", advirtió.

Tampoco olvidó la importancia de contar con figuras como Sergio Kovacs y Anaïr Lomba y valoró el papel de la sociedad civil, representada por Pablo de Miguel y la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+. "El deporte tiene una fuerza simbólica extraordinaria. Cuando en un estadio se corea un insulto, el daño es profundo. Pero cuando una afición responde pintándose las uñas en solidaridad con un jugador atacado por apoyar la diversidad, el mensaje es igualmente poderoso. El respeto también se contagia", afirmó.

"No podemos permitir que ningún joven abandone el deporte por miedo. No podemos aceptar que el insulto sea normalizado como parte del espectáculo. No podemos resignarnos a que la invisibilidad sea la estrategia de supervivencia. Por eso, en nombre del CSD, reitero hoy nuestro compromiso firme, inequívoco y permanente con la igualdad y la inclusión. Porque el deporte no solo es respeto, También es dignidad. La LGTBIfobia no tiene cabida en el deporte español", apuntó.

COLOQUIO

Posteriormente, se llevó a cabo un coloquio moderado por el periodista Raúl Granado, en el que Sergio Kovacs, Anaïr Lomba y Víctor Gutiérrez explicaron sus experiencias personales y analizar, junto a Pablo de Miguel, la evolución y la perspectiva de futuro para las personas LGTBI en el deporte.

En este sentido, todos ellos coincidieron en señalar la importancia de generar referentes visibles en todas las disciplinas y categorías deportivas, así como de reforzar el apoyo institucional para que la igualdad no dependa únicamente de la valentía individual. Además, resaltaron la necesidad de aplicar de forma efectiva la Ley del Deporte para garantizar entornos seguros desde la base hasta la alta competición.

"En definitiva, el programa ha puesto de manifiesto que la visibilidad, el compromiso institucional y la implicación activa de clubes, federaciones y administraciones públicas son elementos imprescindibles para consolidar los avances logrados y garantizar que el deporte sea, de forma real y efectiva, un espacio de libertad, respeto y dignidad para todas las personas", sentenció el CSD.