Rodríguez Uribes: "Hay un mal que hay que extinguir: los discursos de odio, la xenofobia y el racismo"

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, durante un evento en la Universidad de Alcalá de Henares. - LaPresse / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, advirtió del mal que hay que extinguir, los cuales son "los discursos de odio, la xenofobia y el racismo", y a su vez exigió que las instituciones públicas deben tener la obligación de convertir el deporte en un "derecho universal sin discriminación".

"En este lema del 'Deporte en Positivo' me parece que hay cuatro consideraciones a subrayar. En primer lugar es la gran aportación de la Ley del Deporte, para considerar al deporte como un derecho de todos y de todas. Por tanto tiene que ser universal e insisto mucho en que los poderes públicos tenemos la obligación de hacerlo posible sin discriminación porque también está vinculado a la salud física y mental", expresó Rodríguez Uribes en la apertura de la tercera edición del Congreso 'Deporte en Positivo' del Diario AS.

Y es que, según el máximo mandatario, una de las grandes virtudes del deporte es la socialización, ya que impulsa valores, aunque se compita. "En segundo lugar, el deporte es una industria porque genera empleo y riqueza, no solo en los grandes eventos deportivos cuando los traemos a España, sino también en la industria diaria de las empresas que trabajan en torno al deporte", subrayó.

También destacó el poder que tiene el deporte de hacer que las personas se comuniquen, poniendo el ejemplo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que la selección española conquistó su segunda estrella. "Todo eso nos une independientemente de las ideologías y el origen social", puntualizó.

Por último, subrayó sobre los valores y contravalores del deporte en la lucha contra "el juego sucio, las trampas, el dopaje y la violencia". "Hay un mal que extinguir: los discursos de odio, la xenofobia y el racismo. Pero los valores que representan el deporte tienen que ver con levantarse cuando uno se cae, el sacrificio y el trabajo en equipo, pero a mí me gusta sintetizarlos en uno, el respeto horizontal hacia las reglas del juego, al adversario y al compañero", concluyó el presidente del CSD.