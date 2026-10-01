Rodríguez Uribes recibirá el lunes 5 a las triatletas Susana Rodríguez y Sara Pérez por su octavo oro mundial

La triatleta española Susana Rodríguez y su guía, Sara Pérez, en el Europeo de Tarragona 2026. - CPE

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, recibirá el próximo lunes 5 de octubre, a partir de las 12.30 horas, a la triatleta española Susana Rodríguez y a su guía Sara Pérez por la conquista el pasado viernes el oro en el Mundial de Triatlón Paralímpico que acogió Pontevedra, el octavo en el palmarés de la deportista gallega con discapacidad visual.

La viguesa demostró en casa que sigue siendo la mejor de la especialidad y logró su tercer título mundial seguido con Sara Pérez como guía, con la que también ganó el oro en los Juegos de París de 2024 y los tres últimos Europeos.

Según informó el CSD en nota de prensa, en un acto que tendrá lugar en la Sala Samaranch del organismo, también intervendrán el director general del Comité Paralímpico Español (CPE), Francisco Botía; y el seleccionador nacional de triatlón, Iñaki Arenal.