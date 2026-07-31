Rusia y Bielorrusia seguirán excluidas en el Mundial de hockey sobre hielo masculino de 2027

Archivo - Selección rusa de hockey sobre hielo - Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rusia y Bielorrusia seguirán excluidas del próximo Mundial masculino de hockey sobre hielo de 2027, que se celebrará en Alemania, ha desvelado este viernes la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés).

"El Consejo de la IIHF determinó que Rusia no podrá participar en los siguientes campeonatos de la IIHF durante la temporada 2026-2027 debido a las continuas preocupaciones en materia de seguridad e integridad deportiva", señaló el organismo en un comunicado. En el caso de Bielorrusia, aludió solo a las "preocupaciones en materia de seguridad".

En el caso ruso, el equipo no podrá participar en el Mundial masculino ni en los Mundiales júnior ni Sub-18 masculino y femenino, todos en 2027, mientras que el caso del Mundial femenino de 2027 "será revisado por separado en noviembre de 2026", teniendo en cuenta "las circunstancias y la evaluación de riesgos vigentes en ese momento". Por parte bielorrusa, la prohibición solo afecta al Campeonatos del Mundo masculino y junior.

Rusia y Bielorrusia están excluidas de los eventos de la IIHF desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El Mundial de 2027 comenzará el 13 de mayo en el AufSchalke Arena de Gelsenkirchen y se disputará posteriormente en las ciudades de Mannheim y Düsseldorf hasta el 30 de mayo.