Salomon internacional y Lluis Puigvert presentan el programa 'Next Gen' de Trail Running

El español Lluis Puigvert ha sido incluido en el programa 'Next Gen' de Trail Running de Salomon. - SALOMON

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salomon, la marca especializada en deportes de montaña y estilo de vida outdoor, ha anunciado este martes el lanzamiento de su 'Next Gen Trail Running Program', una iniciativa diseñada para identificar, acompañar y desarrollar a la próxima generación de atletas internacionales de trail running, entre ellos el español Lluis Puigvert, ganador de la Olla de Núria 2025.

El programa está dirigido a corredores y corredoras emergentes de entre 18 y 25 años con un alto potencial de rendimiento y capacidad para evolucionar hacia la competición internacional y resultados de nivel podio.

Un total de 17 atletas, seleccionados a nivel nacional por los equipos de Salomon, fueron invitados a participar en un proceso de evaluación que combinó pruebas de laboratorio y test en entorno outdoor.

El protocolo incluyó pruebas de VO2 máx., esfuerzos cronometrados en subida y bajada, así como entrevistas individuales destinadas a comprender el perfil, la motivación, la ambición y el potencial de desarrollo a largo plazo de cada deportista.

Tras este proceso, nueve atletas fueron finalmente seleccionados para formar parte del Next Gen Program. A lo largo de la temporada, contarán con un seguimiento integral y un acompañamiento estructurado que incluye concentraciones de entrenamiento, workshops técnicos, apoyo en nutrición, recuperación, prevención de lesiones y fortaleza mental, así como la participación en competiciones de primer nivel.

"El programa Next Gen nace para cubrir una de las principales carencias del trail running actual: la transición entre el talento local prometedor y las exigencias de la competición internacional. No se trata de un campus puntual, sino de una integración completa durante toda la temporada dentro de la estructura de alto rendimiento de Salomon", manifestó Christian Meier, Performance Program Manager de Salomon.

Los atletas seleccionados acceden a las mismas herramientas, conocimientos y seguimiento que los deportistas de élite de la marca, incluyendo soporte científico, monitorización del rendimiento y una estrecha colaboración con los equipos de performance de Salomon. El objetivo es crear un entorno estable que permita un desarrollo progresivo, tanto físico como mental.

LOS NUEVOS ATLETAS DEL PROGRAMA NEXT GEN

En esta primera edición, Salomon ha seleccionado a nueve jóvenes talentos europeos, cada uno con una trayectoria y perfil competitivo diferenciado como el español Lluís Puigvert, que se incorpora tras una trayectoria temprana sobresaliente, con títulos nacionales, victorias en los Campeonatos del Mundo Youth de Skyrunning, triunfos en el Youth Competitive Circuit y una victoria de prestigio en la Olla de Núria 2025.

La progresión de Puigvert lo sitúa como una de las grandes promesas del trail running español con proyección internacional. Además, también figuran en el programa la suiza Axelle Genoud, la noruega Ida Waldal, la británica Emilia Platt, la sueca Agnes Josefsson, el francés Antoine Thiriat, el neerlandés Pablo Van Hoorn, el austríaco Maximilian Meusburger y el escocés Matt Knowles.