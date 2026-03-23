Samsung Galaxy Buds4 Series, los auriculares inalámbricos que emplean los deportistas para entrenarse.

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics ha presentado sus Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4, los auriculares 'premium' que ofrecen audio hi-fi superior con un ajuste más refinado, desarrollado mediante diseño computacional, y que emplean muchos deportistas de élite para aislarse en sus sesiones de entrenamiento.

Por primera vez, los Buds4 Pro incorporan un woofer más amplio, junto con una Cancelación Activa de Ruido (ANC) mejorada y un Ecualizador Adaptativo (EQ) avanzado de última generación, para ofrecer un sonido de espectro completo fiel a la grabación original, adaptándose de forma inteligente a las condiciones del mundo real.

Las mejoras en el diseño, los controles intuitivos en manos libres y una integración más profunda de la inteligencia artificial (IA) refuerzan el compromiso de Samsung con unos auriculares diseñados para la forma en que las personas escuchan, se mueven y viven en el entorno de estilo urbano actual.

"Samsung entiende que una experiencia de audio verdaderamente premium combina la calidad técnica del sonido con cómo ese sonido se siente a lo largo del día del usuario", afirmó Ikhyun Cho, vicepresidente corporativo del equipo Mobile Enhancement R&D, Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics.

"Con la serie Galaxy Buds4, nuestra filosofía de diseño fue intransigente, ofreciendo comodidad durante todo el día sin sacrificar el rendimiento de audio, porque eso es lo que más valoran los consumidores. Diseñamos nuestro audio hi-fi más potente y el ajuste más seguro y ergonómico para potenciarse mutuamente, ofreciendo la mejor experiencia que hemos creado hasta ahora", añadió.

DISEÑO COMPUTACIONAL OPTIMIZADO

Con la serie Buds4, Samsung establece una identidad icónica de diseño tipo blade para Buds, un diseño computacional basado en cientos de millones de datos globales sobre oídos y más de 10.000 simulaciones.

La serie Buds4 presenta un ajuste ergonómico ultradelgado, con cabezales de auricular más pequeños y mejor ajustados para ofrecer una experiencia más segura y cómoda durante el uso prolongado.

La nueva blade estabilizada incluye un acabado metálico premium y un área grabada que facilita localizar y ajustar configuraciones. Además, el nuevo estuche tipo concha transparente hace que el almacenamiento y la carga sean más intuitivos y prácticos que nunca, destacando el refinado diseño blade para ofrecer una experiencia de escucha elegante y de alta calidad en movimiento.

Galaxy Buds4 Pro y Buds4 ofrecen arquitecturas de diseño diferenciadas para satisfacer distintas necesidades. Los auriculares inalámbricos Galaxy Buds4 Pro incorpora un diseño intraural (canal fit) que combina sonido definitivo con máxima funcionalidad. El diseño abierto de los Galaxy Buds4 proporciona una experiencia de audio cómoda y fácil de usar.

Los usuarios pueden elegir entre varios colores distintivos, con Galaxy Buds4 Pro y Buds4 disponibles en blanco y negro con un acabado mate refinado, además de un rosa dorado exclusivo online para Buds4 Pro.

SONIDO HI-FI SUPERIOR

Altavoces más grandes ofrecen mejor calidad de sonido, y Buds4 Pro introduce un nuevo woofer más amplio con un diseño innovador que aprovecha el espacio de forma eficiente. Al maximizar el área de vibración y minimizar el borde del altavoz, el woofer más amplio aumenta el área efectiva de altavoz en casi un 20% en comparación con la generación anterior, sin sacrificar comodidad de uso.

Combinado con el tweeter, estas características ofrecen un audio natural e inmersivo con graves limpios y agudos ricos que admiten audio de 24 bits/96 kHz, proporcionando en última instancia un sonido de alta fidelidad fiel a la grabación original.

Estas mejoras de hardware capturan desde los sonidos agudos y resonantes de los violines hasta los pulsos profundos y vibrantes de los contrabajos, detalles que resultaban difíciles de reproducir en generaciones anteriores.

El altavoz bidireccional está estratégicamente ubicado en la parte superior del acabado metálico para maximizar la funcionalidad de la Cancelación Activa de Ruido (ANC) mientras minimiza la retroalimentación del viento y otros factores externos.

Los Buds4 Series ofrecen actualizaciones de software que amplían las potentes capacidades de sonido adaptativo que los usuarios ya valoraban en generaciones anteriores de Buds. La ANC mejorada puede eliminar desde ruidos intensos de transporte hasta el ruido ambiental cotidiano, garantizando una experiencia inmersiva que se adapta a entornos cambiantes.

Por ejemplo, durante desplazamientos en autobús, tren o avión, la Cancelación Activa de Ruido mejorada de los Buds4 reduce el ruido de baja frecuencia del motor y la carretera manteniendo un sonido rico y equilibrado, permitiendo concentrarse en música, podcasts o llamadas sin distracciones.

La ANC/EQ adaptativa mejorada permite una inmersión total en el contenido multimedia, minimizando la fuga de ruido al analizar las condiciones de uso y la forma única del oído de cada usuario. Junto con ajustes dinámicos de frecuencia, esta función aplica algoritmos óptimos de ANC en tiempo real para lograr el máximo rendimiento de cancelación de ruido, ofreciendo experiencias de sonido ajustadas a las necesidades individuales.

Para llamadas telefónicas, Super Clear Call utiliza tecnología de llamadas de banda ultraancha modelos de aprendizaje automático entrenados para la reducción de ruido y mejora de voz para proporcionar calidad de voz ultraclara y duplicar el ancho de banda de las llamadas Bluetooth convencionales.

UNA EXPERIENCIA ENRIQUECIDA

Para los usuarios Galaxy, los nuevos Galaxy Buds4 Series introducen integraciones adicionales que mejoran la experiencia del ecosistema Galaxy. Los usuarios pueden activar agentes de IA -incluyendo Bixby, Google Gemini y Perplexity- mediante controles por voz y manos libres, manteniéndose atentos a su entorno mientras conservan el control de su experiencia de audio.

Con esta integración, los auriculares Galaxy Buds4 Pro permiten acceder a funciones de IA sin necesidad de coger el teléfono, facilitando la incorporación de la IA en la rutina diaria.

Los usuarios Galaxy también pueden disfrutar de una configuración sencilla de los Buds, ya que basta con abrir el estuche, sin necesidad de instalar la app Galaxy Wearable, para conectar fácilmente los Buds al teléfono o tablet. Desde el menú de acceso directo de Buds o el Panel Rápido, los usuarios pueden controlar y personalizar el volumen o ecualización para obtener la experiencia de sonido óptima.

Buds4 Pro también incluye controles por gestos de cabeza para gestionar llamadas e interactuar con Bixby, permitiendo realizar acciones posteriores en manos libres. Junto con los comandos de voz, estos controles permiten a los usuarios desenvolverse en su día sin distracciones, garantizando que sus actividades diarias sigan siendo fluidas e ininterrumpidas.

La serie de auriculares inalámbricos Galaxy Buds4, que se ha lanzado junto con la serie Galaxy S26, está disponible desde el pasado 11 de marzo.