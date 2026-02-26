Samsung lanza la serie Galaxy S26, el smartphone con IA de Galaxy más intuitivo y privado

Samsung lanza la serie Galaxy S26, el smartphone con IA de Galaxy más intuitivo. - SAMSUNG

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics, empresa patrocinadora de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ha presentado este miércoles la serie Galaxy S26, el smartphone con IA Galaxy más intuitivo, proactivo y adaptativo hasta la fecha de la marca surcoreana, y que ha sido concebido para simplificar las tareas que las personas realizan a diario desde sus teléfonos.

Gestionar planes, encontrar información y capturar y perfeccionar contenido será ahora más fácil gracias a la nueva serie de Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, la tercera generación con IA de Samsung -ya disponible en precompra-, que reduce el esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para hacer las tareas complejas en segundo plano.

De esta forma, permite a los usuarios centrarse en los resultados en lugar de en cómo funciona la tecnología. Diseñada para ofrecer rendimiento durante todo el día, la serie Galaxy S26 está construida sobre el hardware más potente jamás incorporado en una serie Galaxy S26, impulsada por un chipset personalizado.

En toda la gama, la serie Galaxy S26 está diseñada para ofrecer rendimiento en IA, eficiencia energética y gestión térmica, garantizando que las tareas exigentes se ejecuten de manera fluida y constante.

CÁMARAS LÍDERES DE LA INDUSTRIA

Con un enfoque que integra captura de increíbles fotos y vídeos, edición y compartición de contenido en una única experiencia fluida, la creatividad se siente más natural y accesible incluso sin herramientas profesionales o conocimientos técnicos con el nuevo sistema de cámaras Galaxy.

En el Galaxy S26 Ultra, las aperturas de cámara más amplias permiten que llegue más luz al sensor, ofreciendo fotos más claras con mayor nivel de detalle en condiciones de poca luz, incluso al hacer zoom. La mejora de vídeo del modo 'Nightography' mantiene las grabaciones más claras y vibrantes incluso en situaciones con poca iluminación como conciertos en interiores.

La captura de video se mejora aún más con la función Superestable actualizada, que añaden una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad y para facilitar un encuadre consistente, incluso en terrenos irregulares o actividades de ritmo rápido.

Además, Galaxy S26 Ultra es el primer dispositivo Galaxy compatible con APV, un nuevo códec de video profesional diseñado para ofrecer compresión eficiente en flujos de trabajo de producción de alta calidad. Optimizado para creadores profesionales, asegura una calidad de video visualmente sin pérdidas que se mantiene fiel incluso después de múltiples ediciones.

LA EXPERIENCIA GALAXY AI MÁS INTUITIVA

La serie Galaxy S26 está diseñada para que las experiencias de uso frecuente se sientan directas y fáciles de usar, con Galaxy AI reduciendo los pasos entre la intención y la acción. Funciona de manera más proactiva y fluida en nombre del usuario según el contexto y automatizando tareas con mínima intervención manual.

Con Now Nudge, sugerencias oportunas y relevantes ayudan a los usuarios a mantenerse enfocados sin distracciones. Si un amigo solicita fotos de un viaje reciente, Galaxy S26 sugiere automáticamente imágenes de la Galería, eliminando la necesidad de buscar entre álbumes o cambiar de aplicación.

Al recibir un mensaje sobre una reunión, Galaxy S26 puede reconocer entradas relacionadas en el Calendario y comprobar si existen conflictos.

En la serie Galaxy S26, Now Brief se ha vuelto más proactivo y personalizado. Muestra recordatorios oportunos de eventos importantes -como reservas o actualizaciones de viajes- según el contexto personal, para permitir que los usuarios puedan organizarse a lo largo del día con facilidad.

CAPAS DE PROTECCIÓN EN LA ERA DE LA IA

A medida que las experiencias móviles se vuelven más personalizadas gracias a la IA, proteger la privacidad del usuario se vuelve aún más crítico. Samsung integra protección en cada capa de Galaxy S26, manteniendo los datos personales seguros y ofreciendo transparencia y control sobre cómo se utiliza la información.

Galaxy S26 Ultra introduce privacidad a nivel de píxel con la primera Pantalla de Privacidad integrada en la industria móvil, un avance en tecnología de pantallas que cambia fundamentalmente la forma en que puede protegerse la privacidad en un teléfono.

Diseñada para situaciones cotidianas como el transporte, cafeterías y entornos compartidos, Pantalla de Privacidad va más allá de cualquier solución disponible anteriormente en dispositivos móviles y trabaja como un solo sistema para proteger la privacidad sin comprometer la experiencia visual.

NUEVOS GALAXY BUDS4 SERIES: UNA EXPERIENCIA SENSORIAL

Samsung también presentó este miércoles sus nuevos Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4, una redefinición de sus auriculares premium que ofrecen un sonido hi-fi superior, con un ajuste más refinado desarrollado mediante diseño computacional y que integran las innovaciones más avanzadas de la marca en audio y ergonomía.

Por primera vez, los Buds4 Pro incorporan un woofer más amplio, junto con una Cancelación Activa de Ruido (ANC) mejorada y un Ecualizador Adaptativo (EQ) avanzado de última generación para ofrecer un sonido de espectro completo fiel a la grabación original y adaptarse de forma inteligente a las condiciones del mundo real.

Las mejoras en el diseño, los controles intuitivos en manos libres y una integración más profunda de la IA refuerzan el compromiso de Samsung con unos auriculares diseñados para el actual estilo de vida urbano.

Con la serie Buds4, Samsung establece una identidad icónica de diseño tipo blade para Buds, un diseño computacional basado en cientos de millones de datos globales sobre oídos y más de 10.000 simulaciones.

La serie Buds4, que se lanza junto con la serie Galaxy S26 y que ya está disponible para reserva anticipada y en general a partir del 11 de marzo, presenta un ajuste ergonómico ultradelgado, con cabezales de auricular más pequeños y mejor ajustados para ofrecer una experiencia más segura y cómoda durante el uso prolongado.

Además, el nuevo estuche tipo concha transparente hace que el almacenamiento y la carga sean más intuitivos y prácticos que nunca, destacando el refinado diseño blade para ofrecer una experiencia de escucha elegante y de alta calidad en movimiento.

Los Buds4 Series ofrecen actualizaciones de software que amplían sus capacidades de sonido adaptativo. Durante desplazamientos en autobús, tren o avión, la Cancelación Activa de Ruido mejorada de los Buds4 reduce el ruido de baja frecuencia del motor y la carretera manteniendo un sonido equilibrado que permite concentrarse en la música, podcasts o llamadas sin distracciones.