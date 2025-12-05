La San Silvestre Vallecana presenta la 61ª edición de la carrera "más bonita del mundo" y para "todos"

Presentación de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 en Madrid. - NATIONALE-NEDERLANDEN SAN SILVESTRE

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025, fundada en 1964, se prepara para su 61ª edición con el objetivo de ser "para todos" y seguir siendo "la carrera más bonita del mundo" por las calles de Madrid, con un 'recorrido maravilloso", porque "no se puede entender la Navidad" en la capital "sin la Vallecana".

"Es la carrera de Antonio Sabugueiro. Es la carrera de todos, porque viene gente de todas partes. No hay ninguna carrera que resume mejor el espíritu abierto de Madrid como la Vallecana. Tiene un recorrido maravilloso, hay pocas experiencias como correr esta carrera", expresó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación de la carrera en el Real Teatro de Retiro.

En el evento, en el que se estrenó el trailer del documental 'Vallecana, la carrera de todos', un retrato del significado de esta prueba deportiva, contó con la presencia de atletas Adrian Ben y Carla Gallardo y el fundador de la carrera, Antonio Sabugueiro, además del regidor de la ciudad, quien destacó que en Madrid "el deporte va desde la base hasta el cielo". "El deporte tiene que alcanzar a todos. Ese es el resumen de lo que pasa en esta carrera, una mezcla maravillosa", destacó.

"No se puede entender la Navidad en Madrid sin la Vallecana. Es una de las grandes citas navideñas, es un tiempo de tradiciones. Sabemos que el 22 de diciembre es la Lotería, que el 24 es Nochebuena, el 31 la Vallecana y el 5 la Noche de Reyes", enumeró Almeida.

Antonio Sabugueiro confesó que "nunca" pensó que "la carrera tuviese esta magnitud" que han conseguido con más de 60 ediciones. "Son muchos años, 93 años, y tengo que dar el relevo, aunque la ilusión nunca se muere, tengo que decidir de que mi época y mi hora ya pasó", comentó el fundador de la carrera.

Su hijo, Antonio, celebró que "siempre" se superan. "Tengo tres ilusiones, que vuelva a ganar un español, que el hijo del alcalde corra la San Silvestre Mini y me gustaría que el alcalde y la presidenta Ayuso corriesen los dos y se retasen para correr los 10 km más bonitos del mundo", reivindicó.

Para la atleta palentina Carla Gallardo, quinta la carrera disputada en 2024, la San Silvestre "es una forma muy mágica de acabar el año". "Corrí y ahora quiero repetir todos los años que pueda. Esta carrera me da esa cercanía con la gente, sientes el apoyo, ese calor, en la Vallecana hay muchísimo público, es increíble", aplaudió.

"De pensarlo se me ponen los pelos de punta. Todos vivimos la misma ilusión, estamos unidos y conectados, igual de contentos, disfrutando. Todos estamos soñando de la misma forma", explicó sobre el espíritu de la carrera en Madrid. "He crecido muchísimo en esta distancia. Desde el año pasado tengo un plus más y, sobre todo, la experiencia de haber corrido el año pasado. Estoy para luchar por los primeros puestos", reveló.

Por su parte, Adrian Ben confesó que, tras vivir "casi 10 años viviendo en Madrid", está "cada vez más seguro de que es la mejor ciudad del mundo". "Correr en la que ahora es mi casa es indescriptible. Soy de Viveiro, soy una persona superfamiliar, paso allí unos 10 días al año, la Navidad es superespecial, y esta carrera ha conseguido sacarme de mi casa. Tengo ganas de repetir y repetir", afirmó.

"Me veo muy bien, es una carrera durísima. Llegar al Estadio de Vallecas, vivir esa emoción es algo que me hace estar preparándome con mucho cariño. Ojalá cumplir el sueño de que vuelva a ganar un español", agregó sobre sus opciones a nivel deportivo.

También revelaron el diseño de la camiseta de esta 61ª edición de la Vallecana, de la marca Boomerang, de El Corte Inglés, a cargo del ilustrador Alejandro Parrilla, en la que se ha querido representar a todos los actores de esta carrera. "La idea era que todo el mundo se sintiera representado. Queríamos reflejar ese sentimiento de sentirte pequeño corriendo por Madrid", explicó.

"A raíz de un comentario en redes sociales que hice el año anterior, una crítica constructiva, me ofrecieron la posibilidad de diseñarla este año", señaló, en una edición en la que 10 de las camisetas -aquella con un gato serigrafiado- de los 42.000 corredores inscritos tendrán el privilegio de ganar una inscripción vitalicia para la carrera. "Para muchos es una tradición más importante que las uvas. Será como en la película de Willy Wonka, para que puedan correr hasta que aguante el cuerpo", agregó.

Además, el CEO de Nationale-Nederlanden, Carlos González, reconoció que "Madrid vibra de forma especial" con la Vallecana. "Las calles se llenan de mucha ilusión y retos, de gente que decide despedir el año de forma distinta, corriendo hacia delante. No se trata de ganar, va más de acompañar, superarse, intentar estar al lado del otro. Y eso somos nosotros. Esperamos que por muchos años sigamos de la mano de la San Silvestre", deseó.

El evento también contó con la presencia del hijo de Jesús Hurtado, el ganador de las dos primeras ediciones. "Era un punto de unión muy fuerte, mi padre fue un pionero, significó un punto de impulso hacia el mundo popular. Corren 40.000 personas y también lo ve mucha gente en televisión. Es una carrera que ha estado más de 60 años, mi padre desde casa la veía superilusionado. Es muy importante a nivel mundial, todos los que la han corrido se van sabiendo lo que es el mundo popular", manifestó.