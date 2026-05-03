La Sandberg PalmaVela corona a sus ganadores

Vencedores de la 22ª edición de la Sandberg PalmaVela - NICO MARTÍNEZ / SANDBERG PALMAVELA

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

'Rose', en IMA/IRC; 'No Way Back', en TP52; 'Ino Veritas', en ORC 0; 'Nola', en ORC 1; 'Formula X', en ORC 2; 'Hyatt Hydra Youth', en ORC 3; 'Just the Job', en ORC 4-5; 'Abracadabra', en ORC Sportboat; 'Mia Gioia', en ORC A2 0-3; 'Guaguanco IV', en ORC A2 4-5; 'Flight of Durgan', en Espíritu de Tradición; 'Jupiter', en Dragón; y 'Femme Fatale', en Flying Fifteen, se han proclamado vencedores de sus respectivas clases de la 22ª edición de la Sandberg PalmaVela, que se ha celebrado en aguas de la bahía de Palma.

Todo tras una jornada en la que no se pudieron disputar pruebas debido a las condiciones meteorológicas, por lo que los resultados del penúltimo día se confirmaron como definitivos. Una tormenta, procedente de Ibiza, descargó con fuerza sobre la bahía de Palma antes de lo previsto, mientras la flota permanecía en tierra, y no fue posible dar salidas.

El alemán 'Rose', patroneado por Andreu Juan y armado por Sven Wackerhagen, se impuso en IMA/IRC, la clase con los barcos de mayor eslora, tras cuatro triunfos parciales y un segundo. Mientras, el neerlandés 'No Way Back', de Pieter Heerema -antiguo Quantum Racing-, se impuso en TP52 con ocho puntos de ventaja.

Por su parte, el español 'Formula X', armado por David Green y patroneado por Rodrigo Sanz, se llevó la victoria en ORC 2. 'Hyatt Hydra Youth', de Óscar Chaves (CN El Balís), se llevó la victoria en ORC 3, mientras que 'Just the Job', de Scott Beattie, sumó un nuevo triunfo en ORC 4-5. El barco del CN Arenal 'Abracadabra', de Mark Sadler, fue el mejor en ORC Sportboat.

En las clases ORC A2, reservadas a tripulaciones de dos personas, 'Mia Gioia', de Martin Buck, y 'Guaguanco IV', de Juan Lallemand, se impusieron en ORC A2 0-3 y ORC A2 4-5, respectivamente. En Espíritu de Tradición, con regatas de formato costero, la victoria fue para el británico 'Flight of Durgan', de David Grylls.

En cuanto a las dos clases monotipo, se alzaron con el triunfo 'Jupiter', de Ben Kolf, en Dragón, y 'Femme Fatale', de Mark Branagh, en Flying Fifteen. A todos ellos se suman el británico 'Ino Veritas', de James Neville, en ORC 0, y el estonio 'Nola', coarmado por Margus Uudam y Taavet Inrikus, en ORC 1, que dejaron sentenciada su victoria el sábado a falta de una jornada.

La Sandberg PalmaVela cierra así su vigésima segunda edición, en la que ha reunido a más de 1.400 regatistas y un centenar de barcos, repartidos en 13 clases y con una veintena de nacionalidades representadas en la bahía de Palma.