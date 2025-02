Sandor Martín desea arrebatar la corona del superligero al invicto Alberto Puello

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El boxeador español Sandor Martín reta al dominicano Alberto Puello, invicto en 23 peleas, por el título mundial del peso superligero, un oportunidad de entrar en la historia del boxeo español, en un combate que se celebra en el Barclays Center de Nueva York, el domingo a las 03.00 horas.

El púgil catalán está a las puertas de la gloria, de hacer historia para el boxeo español. El barcelonés, de 31 años y con 45 combates a sus espaldas -42 (15 KOs)-3-0- se enfrenta a uno de los retos más grandes de su vida, aunque el premio es tan grande que es tan complicado como ambicioso. Enfrente estará el dominicano Alberto Puello, de 30 años e invicto -23 (10KOs)-0-0-, para defender el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo del peso superligero.

Martín deberá completar una pelea perfecta, sin desconexiones y muy preocupado por neutralizar los golpes de un rival también zurdo, con más envergadura y más altura y, por lo tanto, más alcance que el español. Pero el catalán tiene una fortaleza mental que puede ser determinante ante el dominicano, favorito antes de que arranque el combate. Además, debe hacer valer su agilidad y velocidad por un centro gravedad más bajo, sin olvidar que su pegada también es fuerte.

El español llega al crucial combate después de las victorias ante el italiano Arblin Kaba y al belga Mohamed El Marcouchi, para reponerse de la derrota, el pasado 10 de diciembre del 2022, contra el estadounidense Teófimo López con decisión dividida de los jueces. En su currículum resalta el triunfo en octubre de 2021 sobre el excampeón de cuatro divisiones Mikey García.

Enfrente, estará el defensor del título, que viene de hacerse con el título interino contra el estadounidense Gary Antuanne Russell el 15 de junio del año pasado en Las Vegas. Y fue ascendido a campeón absoluto cuando Devin Haney anunció que subiría de división.

El primer cara a cara entre el dominicano y el español llegó en la rueda de prensa previa, ya con ambos púgiles en su mejor punto de forma tras sus respectivos campamentos. "La preparación ha sido excelente y siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. No menosprecio la calidad de ningún rival y siempre me preparado asumiendo que el próximo es el mejor y Martín no es la excepción", comentó el campeón a los medios.

"Soy uno de los mejores peleadores en la división del peso superligero. Voy a derrotar a Sandor Martin e ir tras todos los campeones de la división. Tráiganlos. A cualquiera, estoy listo para enfrentarme a ellos2, agregó el dominicano, que "en absoluto" está "preocupado" por el púgil español. "Va a ser una gran pelea, que puede terminar en cualquier momento", auguró.

Por su parte, Martin defendió convencido que "el sábado habrá un nuevo campeón mundial superligero", por lo que "hasta ese día llegará el invicto de Puello". "Esta es mi oportunidad de ser campeón mundial y llevar esa corona a España. Sé que mi vida cambiará a partir del próximo sábado", agregó el catalán, que llega al combate con seis meses de preparación.

"Puello es un buen peleador, necesito tener confianza en mis habilidades y ser diferente en el ring que sus otros oponentes. Estoy aquí en el mejor momento de mi carrera. Tenemos una idea muy diferente del resultado de la pelea. Les deseo lo mejor y espero que se mantengan en buena forma porque yo estoy en la mejor forma de mi vida", expresó.