Sandra Sánchez: "Cuando cerré 2017 pensé que era inmejorable, pero 2018 ha sido increíble"

Publicado 10/12/2018 23:55:41 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La karateca española Sandra Sánchez confesó que este año ha sido "perfecto" e "inmejorable", algo que no esperaba tras "cerrar" 2017, pero ya piensa en "luchar por más en 2019", aunque todavía recuerda con "una mezcla de emociones" el Mundial de Madrid.

"Cuando cerré 2017 pensé que era inmejorable, pero 2018 ha sido increíble, así que pienso luchar por más en 2019", afirmó Sandra Sánchez en la gala de los Premios As del Deporte, recién llegada de Shanghai "sin dormir" con otro oro más; ya suma 38 consecutivos gracias a su magistral victoria sobre la italiana Viviana Botaro (4-1).

2018 ha sido un año "perfecto" para la de Talavera, unos éxitos que le hacen estar "con mucha ilusión y muy feliz". "Ahora a pedir a los Reyes Magos que 2019 venga con mucha salud para poder seguir entrenando y conseguir más retos", añadió.

"Me cuesta definir todavía los sentimientos que sentí en el Mundial de Madrid, era una mezcla de emoción, felicidad, ganas de reír, de llorar, de pegar saltos... Eran como muchas emociones y ver a mi familia allí, que lloraba por lo que había hecho, me hacía llorar casi más que el hecho de haber ganado. Cada vez que lo recuerdo me sale esa 'sonrisilla' y esa felicidad, fue algo muy bonito", expresó respecto a su oro mundial en Madrid, como uno de los momentos más emocionantes de su carrera.

Para la nombrada mejor karateca del año es "imposible no pensar en las Olimpiadas", aunque reconoce que hay que tener "los pies en el suelo". "Queda un año y medio de clasificación, tenemos muchos campeonatos que suman puntos y tenemos que tener los pies en la tierra. Tenemos que ir campeonato a campeonato para conseguir esos puntos y lograr la clasificación", señalo respecto a un 2019 que será clave para Tokyo 2020.

"Llego a cada campeonato como si fuera una chiquilla de diez años que compite la primera vez, me pongo igual de nerviosa y me hace mucha ilusión pensar que puedo ganar otro campeonato, sea el que sea. No pienso que porque haya ganado algo antes ya lo tengo todo hecho. Llego a cada campeonato pensando que tengo que ganar cada ronda", concluyó.