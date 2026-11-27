La exkarateca Sandra Sánchez, el investigador Mikel Izquierdo, la Fundación Estadio Vital Fundazioa, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y Radio Marca fueron premiados este jueves por la Fundación España Activa en la novena edición de su gala. - ESPAÑA ACTIVA

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exkarateca Sandra Sánchez, el investigador Mikel Izquierdo, la Fundación Estadio Vital Fundazioa, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y Radio Marca fueron premiados este jueves por la Fundación España Activa en la novena edición de su gala, celebrada en el Hotel InterContinental de Madrid, por fomentar la actividad física y el deporte en la sociedad.

En esta edición, la Fundación España Activa ha distinguido tanto la excelencia en la trayectoria deportiva como la labor desarrollada desde la iniciativa pública y privada para facilitar el acceso a la actividad física, su incorporación al ámbito sanitario, los avances en la investigación científica y el papel de los medios de comunicación en la difusión de los beneficios y valores del deporte.

El presidente de la Fundación España Activa, Jaime Lissavetzky, puso en valor la diversidad de las trayectorias e iniciativas reconocidas en esta edición. "Vuestros trabajos son muy distintos, y eso es precisamente lo que celebramos. Hay muchas maneras de acercar el deporte y la actividad física a la gente. Hoy queremos agradeceros la vuestra y darle la visibilidad que merece", manifestó.

El premio a la 'Trayectoria Deportiva y Profesional' recayó en Sandra Sánchez, campeona olímpica, bicampeona del mundo y siete veces campeona de Europa y que ha destacado por una trayectoria que constituye "un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y superación".

"El karate me ha regalado grandes momentos, pero, sobre todo, me ha dado herramientas para afrontar la vida, superar dificultades, confiar en mí misma y seguir persiguiendo nuevos sueños. Este premio es también una motivación para seguir trabajando, creando proyectos y compartiendo mi pasión por el karate. Aún me quedan muchos sueños por cumplir y muchas cosas que aportar. Gracias a la Fundación España Activa por este reconocimiento y por la labor que realiza", manifestó.

En la categoría 'Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del sector privado', se distinguió a Fundación Estadio Vital Fundazioa por su trayectoria de décadas dedicada a fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre personas de todas las edades.

Con una comunidad de más de 20.000 abonados y cerca de un millón de accesos anuales, la entidad ha convertido el Estadio, en Vitoria-Gasteiz, en un espacio deportivo y social de referencia, con una oferta que integra actividad física, salud, inclusión, convivencia y formación.

Por su parte, el premio 'Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del sector público' reconoció al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo por su labor pionera en la integración del ejercicio físico y el deporte en la rehabilitación de personas con lesión medular.

Iniciativas como 'Sal de la camilla' y el 'Espacio MOVE', su oferta de deporte adaptado o la Feria del Deporte reflejan su apuesta por incorporar el movimiento como parte fundamental de la recuperación y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

"El deporte forma parte del proceso de rehabilitación de nuestros pacientes desde su llegada al hospital y, por ello, ofrecemos una amplia variedad de disciplinas deportivas para que puedan elegir. Cuando una persona sufre una lesión medular, la práctica deportiva le ayuda a volver a la vida. Nuestro objetivo es que el deporte adaptado no se quede dentro del hospital, sino que salga a la calle y que nuestros pacientes puedan seguir practicándolo una vez reciban el alta", comentó Silvia Ceruelo, directora médica del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

En el ámbito científico, el galardón 'Área de investigación, innovación y divulgación' fue otorgado a Mikel Izquierdo, catedrático en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, por su destacada trayectoria investigadora y divulgadora sobre los beneficios del ejercicio físico para la salud, especialmente en el envejecimiento, la prevención de la fragilidad y el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores.

Entre sus aportaciones destaca el programa 'Vivifrail', que ha desarrollado herramientas para prevenir la fragilidad y las caídas mediante ejercicio físico multicomponente y ha sido reconocido como buena práctica por la Comisión Europea y como referencia por la Organización Mundial de la Salud.

Finalmente, el premio 'Medios de Comunicación' distinguió a Radio MARCA, coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario, por su contribución a la difusión y promoción del deporte en España en este cuarto de siglo.

Jaime Lissavetzky hizo también balance de los principales hitos de la Fundación España Activa durante 2026. Entre ellos, destacó el desarrollo en Oviedo del programa 'Actívate' por una vida mejor, orientado a fomentar la adquisición de hábitos de vida activos desde la infancia; la presentación del primer Informe Anual del Sector del Fitness en España, impulsado por la Fundación, elaborado por Deloitte y con el apoyo de FNEID; y la campaña europea #Beactive Day, liderada en España por la Fundación, que este año ha alcanzado un nuevo récord de participación, con más de 61.000 personas.

"Hoy sabemos que más de ocho millones de personas utilizaron estos centros fitness en 2025. Esta cifra nos da una idea del lugar que ocupan ya en la vida cotidiana de nuestro país", subrayó Lissavetzky.