De los Santos: "Perdemos un poco el efecto sorpresa con el segundo partido en Madrid, pero ganamos aprendizaje"

Archivo - Rafael de los Santos, director de NFL España. - MANUEL REINO / TIKITAKA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Rafael de Santos, director general de NFL España, recalcó que trabajan de cara al partido de la liga estadounidense de fútbol americano en Madrid "como si fuera una mini Super Bowl", y admitió que aunque en este segundo año, en el que jugarán los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals el 8 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu, pierden "un poco el efecto sorpresa", lo compensan con haber ganado "muchas cosas en aprendizaje".

"El partido no es sólo un partido, sucede durante toda una semana y lo afrontamos como si fuera una mini Super Bowl, con eventos desde el lunes hasta el partido", señaló De los Santos durante la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga.

El directivo recordó que "el 44 por ciento de los visitantes" durante el partido de Madrid "venían de fuera" y que pudieron comprobar, "internamente", cómo la ciudad "se va transformando y va viviendo y va queriendo disfrutar de todos y cada uno de los puntos" en los que están presentes.

De los Santos hizo hincapié en el poder mediático de la NFL ya que, a nivel de audiencias, "el 90 por ciento de los programas más vistos en la televisión americana" son partidos de esta liga. "Si hablamos de la Super Bowl, los números se disparan porque ya ahí empiezas a poner otro componente adicional, que es el que suma el entretenimiento al deporte", indicó.

"Al final, nosotros tenemos eventos durante toda la temporada. El último lo hicimos desde el Bernabéu aprovechando el 'draft', que tuvo en Madrid en ese 'remote pick' que fue impresionante. Eso es un poco lo que para nosotros marca la diferencia", añadió en relación a la iniciativa que realizaron junto a los Atlanta Falcons, que realizaron su selección número 134 desde el césped del Santiago Bernabéu.

"La audiencia es uno de los objetivos que tenemos. Tenemos un momento muy especial por muchos motivos, entre los que está el partido que jugamos en Madrid el 8 de noviembre, pero nosotros siempre vemos las cosas en dos líneas, una que tiene mucho más que ver con el deporte que vemos y los partidos, el generar ese mismo nivel de presencia en otros sitios de España, con 'watch parties' y eventos, y luego uno que tiene mucho más que ver con el deporte y con el tejido que podamos implementar en España y que está muy vinculado al 'flag football'", prosiguió.

El director general de NFL España sabe que en este primer había "muchas cosas" que desconocían "cómo iban a ser ni cómo se iba a reaccionar". "En este segundo año perdemos un poco ese efecto sorpresa, pero ganamos muchas cosas desde el punto de vista del aprendizaje que hicimos el año pasado, de cómo la gente se lo pasó, de cómo lo disfrutó", admitió.

"Cada partido de cada año es un reto y queremos añadir cosas que sean nuevas. Los partidos internacionales, en el caso de la NFL, forman parte muy importante de nuestra estrategia actual de expansión. El año pasado tuvimos seis, este año tenemos nueve, podemos tener 16 y queremos que sean muy especiales porque sabemos que en los lugares donde suceden, ese es el partido que van a disfrutar en vivo y en directo. Por eso los construimos con mucho cariño y pensando en que puedan vivir la mejor de las experiencias", subrayó el directivo.

Este se conforma con que logren "formar parte del día a día de la gente dentro de cinco años". "Que el lunes cuando la gente llegue a trabajar haya muchos más comentarios y no solamente alrededor de lo que ha pasado en el Camp Nou, en el Bernabéu o en el Metropolitano", remarcó.

De los Santos también elogió la colaboración con las instituciones. "El año pasado encontramos en la administración, la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, ayuda, más ayuda y más colaboración. Nos enfrentamos a retos por ambos lados y una de las cosas que más me llamó la atención el año pasado cuando llegué un mes y medio antes del partido era que absolutamente nadie con quien hablaba dentro de la NFL tenía ninguna duda acerca de que el partido iba a suceder y bien. Eso, cuando tú estás en una organización que se enfrenta a tantos retos, tranquiliza mucho", sentenció.