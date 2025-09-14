Sanxenxo corona a los campeones de la décima edición de la Regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés Máster

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Joy', en la clase 6 Metros; el 'Okofen', en Mahou J80; el 'Mirfak', en ORC 0-4; el 'Saplicco Quinta Lamosa', en ORC Open; el 'Cassandra', en Volvo Balpersa Veteranos; los portugueses Pedro Firmeza y Sarah Pacheco, en ABANCA Optimist; y el equipo de Alejandro Ameneiro, en Quirónprevención Vela Adaptada, se han proclamado este domingo campeones de la décima edición de la Regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés Máster, que ha organizado el Real Club Náutico de Sanxenxo y que ha reunido a más de 180 barcos de siete clases en la ría de Pontevedra.

La flota de 6 Metros, que luchaba por el Trofeo Diputación de Pontevedra, coronó al 'Joy' de Nacho del Toro y Pedro Romero, del RCN de Portosín, que se adjudicó la general con cuatro puntos de ventaja tras ganar la segunda regata del día y última del campeonato. 'Alibabá II' se llevó la primera manga, mientras que 'Acacia', con Mauricio Sánchez-Bella y la tripulación del 'Titia', fue tercero.

El equipo del 'Bribon', con el Rey Juan Carlos I a la caña de 'Erica', firmó dos cuartos puestos y concluyó en la misma posición en la general. Las tripulaciones de 'Titia' y 'Bribon' ya tienen la vista puesta en el Mundial de la clase 6 Metros, cuya primera regata disputarán a partir del lunes día 22 en Oyster Bay, en Nueva York (Estados Unidos).

Por su parte, en la clase Mahou J80, que completó dos regatas y no pudo disputar la tercera por la falta de viento, el 'Okofen' de Javier de la Gándara conquistó su cuarto título en la regata tras los de 2017, 2018 y 2019. La embarcación del MRCY de Baiona se impuso por un solo punto en la general al 'Les Roches Solgreen' del grancanario Javier Padrón y armado por Pepequín Orbaneja, del CM de Mahón. El 'I3D Atlántico' de Guillermo Blanco, ganador de la primera manga de este domingo, terminó tercero.

En ORC 0-4, el 'Mirfak', de la Comisión Naval de Regatas de Ferrol, selló su cuarta victoria en la Regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés Máster y se llevó además el Trofeo Xacobeo. En el podio le acompañaron el 'Urbapaz' de Fran Edreira y el 'Magical' de Julio Rodríguez, del RCN Vigo. En ORC Open, el triunfo fue para el 'Saplicco Quinta Lamosa', del YC do Porto, mientras que en Volvo Balpersa Veteranos la victoria fue para el 'Cassandra', de Javier Pazó.

La clase más numerosa con más de un centenar de regatistas participando, ABANCA Optimist, la ganó en categoría masculina el portugués Pedro Firmeza, mientras que su compatriota Sarah Pacheco hizo lo propio en categoría femenina. Mientras, en Quirónprevención Vela Adaptada, la falta de viento impidió la celebración de las pruebas previstas, confirmando la victoria del equipo liderado por el entrenador Alejandro Ameneiro.

Posteriormente, el Rey Juan Carlos; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; el presidente del RCNS, Pedro Campos; y representantes de El Corte Inglés y ABANCA, entre otras autoridades, asistieron a la entrega de premios, en la que también se otorgaron los Botafumeiros de plata del Trofeo Presidente de la Xunta, que en 2025 puntuó en las regatas de Sanxenxo, A Coruña, Ares, Portosín y Baiona; los ganadores fueron 'Mirfak' (ORC 0-3), 'Deep Blue 2.1' de Vicente Cid (ORC 4) y 'Okofen' (J80).