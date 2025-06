Sarai Gascón: "Cada ciclo es diferente, tienes que buscar otras motivaciones y ahora no pienso a largo plazo"

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Sarai Gascón admite que "ser inspiración" para otras personas es "una pasada" a la vez que "una responsabilidad" porque deben ser "referentes" dentro y fuera del deporte, mientras que no esconde que tras los Juegos Paralímpicos de París ha necesitado "oxigenar" y que ahora tiene que buscar "otras motivaciones" para afrontar un nuevo ciclo hacia Los Ángeles 2028, los que sería su sexta cita paralímpica.

"Ser inspiración para otras personas es una pasada, pero también es una responsabilidad. Ya seas deportista con discapacidad o no, eres un referente dentro y fuera del deporte, por lo que socialmente tenemos que hacer lo correcto. Cada uno tiene que ser auténtico y, en el deporte, superarse, cada día ir a entrenar, y si un día no estás al cien por cien, hacer el cien por cien del 50 por ciento que estés ese día", afirmó Sarai Gascón en una entrevista concedida a Europa Press tras la presentación del proyecto 'Talento a bordo' de Iberia.

La catalana repasó su trayectoria en los Juegos Paralímpicos, en los que ha sumado nueve medallas, aunque ninguna de oro. "El momento en el que vi más asequible el oro fue en Río. Ya han pasado muchos años, sí que es cierto que cada vez lo veo más difícil porque me voy haciendo más mayor y hay gente más joven, muy preparada", remarcó.

Pese a ello, la nadadora asegura que "nunca se sabe" y que va a seguir "entrenando y disfrutando" en busca de sumar más éxitos. Además, reconoce que hubo épocas en las que no se divertía nadando porque "simplemente buscaba el rendimiento".

La nadadora de Terrassa explicó que es "complicado" seguir encontrando la motivación para seguir compitiendo después cinco Juegos Paralímpicos. "Empecé con nueve años y tengo 32. Cada ciclo paralímpico es diferente, tienes que buscar otras motivaciones y yo ahora no pienso a largo plazo. Este año tengo Campeonato del Mundo en septiembre y después pues 'poquito' a poco alcanzando mi meta para así poder llegar a Los Ángeles", agregó.

Gascón recalcó que la competición "nunca se para". "Hay que seguir entrenando a tope para tener opciones de conseguir medalla, aunque es cierto que yo este año me he tomado un descanso para poder oxigenar un poco mi mente. Necesitaba un respiro, habían acabado los Juegos y no me iba a poner enseguida a irme de concentraciones", argumentó.

Unos Juegos de París de los que salió "muy contenta" porque después de Pekín volvieron a poder disfrutar de "todos los familiares", algo que siempre da "un empujón de motivación". "Además, pude ganar esa medalla en equipo, que la verdad es que se disfruta el triple por compartirlo con otros seis compañeros", confesó la catalana.

"Es muy bonito porque los meses previos, cuando vamos a las competiciones y a las concentraciones, siempre preparamos los relevos. Son momentos que compartimos, pero hasta último momento no te dicen si vas a nadar tú o no. Pero al final hemos sido un equipo de seis personas, y todos conseguimos esa medalla. Subir al podio con tus compañeros es una pasada, y más en unos Juegos que levantas la cabeza y el público está entregado", recordó sobre el bronce logrado en el 4x100 estilos en Paris 2024.

Pese a ello, Gascón es consciente que, a nivel individual, le hubiera gustado poder dar "un poquito más". "Es verdad que soy muy exigente y no siempre sale al cien por cien como una quiere, pero de todo se aprende, así que este año a ver si esas cosas que me faltaron puedo darlas en las competiciones", dijo.

Sobre la natación española en los Juegos Paralímpicos, que aporta gran parte de las medallas al deporte español, la nadadora piensa que la clave es que son deportistas que tienen "pasión por el deporte". "Entrenamos cinco o seis horas cada día, así que nos tiene que gustar y mucho. También es importante tener referentes", expuso.

Por último, quiso reseñar la importancia del deporte para las personas con discapacidad. "Normalmente la gente que nacimos con discapacidad lo tenemos más asimilado porque es lo que hemos tenido siempre. Pero si la discapacidad te viene más tarde, ver a otras personas te hace ver que tú puedes, que eres capaz. Es muy importante que cada uno seamos libres, capaces y nos empoderemos en lo que nos gusta, ya sea deporte o en otro ámbito de la vida", sentenció.