Saucony amplía su catálogo de zapatillas con las Endorphin Speed 6, con más amortiguación, ligereza y propulsión. - SAUCONY

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma deportiva de 'running' Saucony ha presentado el modelo de zapatillas Endorphin Speed 6, una propuesta técnica concebida para sesiones de entrenamiento rápido, ritmos vivos y competiciones, con más amortiguación, ligereza y propulsión.

La nueva zapatilla ha incorporado una mediasuela desarrollada con la espuma técnica PwrRun PBX, fabricada a partir de PEBA granulado con gran capacidad de respuesta, a la que se han añadido dos milímetros adicionales bajo la planta del pie con el propósito de optimizar la amortiguación y reducir el peso final respecto a versiones precedentes.

Asimismo, la compañía ha rediseñado la placa interna de nailon para optimizar el funcionamiento de la tecnología 'SpeedRoll', una combinación técnica orientada a facilitar una transición de pisada más fluida y propulsiva, así como una mayor eficiencia en el retorno de energía durante la carrera.

"Al renovar todos los modelos de la franquicia Endorphin este año, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: ayudar a los corredores a alcanzar su máximo potencial haciendo que correr rápido resulte más fácil y divertido", comentó el responsable de producto de la marca, Brian Moore, quien ha añadido que el nuevo calzado lo consigue mediante "una plataforma más ligera y con mayor amortiguación".

La referencia Endorphin Speed 6 se integra dentro de una gama que abarca desde opciones para la competición de élite, como los modelos Endorphin Elite 3 y Pro 5, hasta opciones para el rodaje diario como las Azura.