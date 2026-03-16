Saucony presenta las Endorphin Pro 5, con placa de carbono y amortiguación mejoradas. - SAUCONY

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Saucony, la marca global de running de alto rendimiento y estilo de vida, incorpora a su línea performance las nuevas Endorphin Pro 5, unas zapatillas pensadas para la competición de alto rendimiento para el corredor y con placa de carbono mejorada y amortiguación de superespuma avanzada.

Este modelo incorpora la espuma Super Critical PwrRun HG, que ofrece una plataforma dinámica, ligera y con gran capacidad de respuesta. Esta se combina con una base de espuma PwrRun PB, potenciando la velocidad y aportando una sensación más ágil y competitiva.

La sensación de impulso llega gracias a la nueva placa de fibra de carbono rediseñada con ranuras, que potencia la tecnología Speedroll y favorece una transición más fluida y dinámica hacia delante, ayudando a mantener el ritmo y a reducir la fatiga.

Endorphin Pro 5 ofrece un agarre seguro y de gran durabilidad gracias a su suela de goma PwrTrac que proporciona la tracción necesaria para rendir en cada kilómetro.

El anuncio de la campaña Endorphin Pro 5, ya disponibles, está dirigido por Marcus y Shawn Milione, los hermanos detrás de Minted New York, la reconocida marca neoyorquina de moda masculina y estilo de vida deportivo. Fieles a su estilo distintivo, trasladan a la pantalla una visión donde la velocidad y la innovación se convierten en protagonistas.