Saucony presenta las 'Guide 19', máxima amortiguación y protección para el corredor. - SAUCONY

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Saucony, la marca global de running de alto rendimiento y estilo de vida, presenta la última actualización de su zapatilla de entrenamiento diario con soporte 'Guide 19', pensada para acompañar a los corredores en cada kilómetro con mayor comodidad y seguridad.

Este modelo ha sido creado para proporcionar una sensación de amortiguación superior y una protección constante en el día a día. Guide 19 incorpora una nueva formulación de espuma PwrRun más suave, una mayor flexibilidad en el antepié y refuerzos de durabilidad que ayudan a mantener una pisada estable en cada paso.

Con tecnología CenterPath, su plataforma más ancha, combinada con laterales elevados, envuelve el pie y lo guía de forma natural durante la transición, aportando comodidad y protección en todo el ciclo de la zancada.

La suela ha sido rediseñada con mayor cobertura de goma en las zonas de mayor impacto, aumentando la resistencia al desgaste. Y el mesh técnico, elástico y transpirable, se adapta al pie para lograr un ajuste cómodo y versátil, ideal para el uso diario.