Seahawks-Patriots, una Super Bowl igualada y con sabor a revancha

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots serán los protagonistas este domingo (00.30 horas del lunes en la península) en San Francisco de la 60 edición de la Super Bowl, la final de la liga estadounidense de fútbol americano que tiene cierto sabor a revancha y que se presenta igualada, aunque con ligero favoritismo para el equipo que dirige Mike MacDonald.

El Levi Stadium de la localidad californiana de Santa Clara será el escenario donde se decida el ganador de la Temporada 2025 de la NFL, la que tuvo un histórico paso por Madrid en noviembre, y qué franquicia levanta el trofeo Vince Lombardi, algo que los Seahawks, campeones de la Conferencia Nacional, y, sobre todo los Patriots, ganadores de la Americana, ya lo han logrado hacer.

De momento, ambos equipos acabaron la Fase Regular con el mismo balance (14-3) y se plantaron en este duelo final después de que ninguno de ellos ni siquiera alcanzara la postemporada en 2024 y no estuviera entre los teóricos favoritos para llegar a San Francisco este 8 de febrero.

Seattle, en su cuarta presencia en la Super Bowl, lo consiguieron en 2014 de forma apabullante ante los Denver Broncos (43-8), mientras que New England está a un paso de hacer historia si gana en el feudo de los San Francisco 49ers. Los de Boston aspiran a un récord de siete anillos y desempatar como lo más laureados con los Pittsburgh Steelers después de sus seis victorias entre 2002 y 2019 bajo el liderazgo de Tom Brady en el campo y de Bill Belichik en el banquillo.

Y uno de sus triunfos fue precisamente ante el rival que tendrán enfrente este domingo. Aquellos Seahawks que dirigía Pete Carroll y liderada por la conocida 'Legión de Boom', una defensa que maniataba todas las ofensivas. Brady logró neutralizarla en parte, pero fue Malcolm Butler el héroe con una intercepción sobre la misma línea de anotación a Ricardo Lockette cuando Seattle rozaba el 'touchdown' que le iba a dar su segundo anillo y con todo el estadio esperando que jugase a la carrera y no por el aire.

Ahora, 15 años después, ya sin el sempiterno Carroll en el banquillo, sustituido por Mike MacDonald en 2024, Seattle tiene la oportunidad de tomarse la revancha de aquella dolorosa derrota ante unos Patriots que vuelven a estar en la primera línea tras ponerse fin en 2020 a la 'era Brady', ahora liderados por el prometedor Drake Maye y dirigidos por Mike Vrabel, que se puede convertir en el primero de la historia en ganar el anillo de campeón como jugador y entrenador de la misma franquicia tras participar como 'linebacker' de los tres primeros éxitos de los Patriots.

En el caso del 'quarterback', elegido en el número 3 del 'draft' de 2024, quiere llevar a New England a la gloria y culminar una gran campaña en la que coqueteó incluso con recibir el 'MVP', finalmente por un escaso margen para Matthew Stafford, 'mariscal de campo' de Los Angeles Rams, tras casi 5.000 yardas de pase y 35 'touchdowns'.

Pese a su juventud y la mística que rodea a su posición en la franquicia, ha sido una de las claves para que los Patriots vuelvan a estar en la pelea por ser campeones tras una gran temporada con 14 victorias y tres derrotas, y dejando en el camino en los 'playoffs' a Los Angeles Chargers (16-3), los Houston Texans (28-16) y los Denver Broncos (7-10).

LA DEFENSA DE LOS SEAHAWKS Y EL ATAQUE TERRESTRE DE LOS PATRIOTS

Enfrente, tendrá a un jugador más veterano como Sam Darnold, dispuesto a aprovechar la gran oportunidad de su carrera en unos Seahawks que son su equipo en la NFL y tras una temporada en la que arrancó bien, sufrió un bajón y luego recuperó parte de su nivel en el tramo decisivo, sobre todo en la final de conferencia ante los Rams y frente a Stafford.

El 'mariscal de campo' de 28 años ha lanzado para 4.518 yardas y un total de 25 'touchdowns', resultando un jugador clave en la gran campaña de los Seahawks, los mejores de la Conferencia Nacional con un balance de 14-3 y que luego arrasaron en la Ronda Divisional a los San Francisco 49ers (41-6). Lleva arrastrando una lesión, en el oblicuo, algo que comparte con Maye, que ha sufrido problemas en el hombro, aunque ambos parecen recuperados para el partido más importante de su carrera y donde deberán evitar cometer errores, un aspecto que ha perseguido más este año Arnold.

Pero no sólo Arnold ha estado brillante, ya que Seattle ha contado con el nombrado 'Mejor Jugador Ofensivo' de la temporada, el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba, sobre el que la defensa de los Patriots, en especial Christian González, deberá tener especial vigilancia. A su lado, otras dos receptores como Rashid Shaheed y Cooper Kupp, este campeón y MVP de la Super Bowl de 2022 con los Rams, y con Kenneth Walker III como mejor baza terrestre tras la baja de Zach Charbonnet.

Sin embargo, los Seahawks han vuelto a encontrar una fortaleza defensiva que pondrá a prueba a Drake Maye después de permitir apenas 17 puntos por partido y con jugadores como el novato Nick Emmanwori, que podría estar 'tocado' en un tobillo, Devon Witherspoon y DeMarcus Lawrence, dispuestos a que el joven 'quarterback' tenga una tarde-noche incómoda.

Por su parte, la mayor fortaleza de los de Mike Vrabel es el juego a la carrera, de los mejores de la NFL, con jugadores como Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson, mientras que su mejor receptor durante esta temporada ha sido Stefon Diggs, estadísticamente con casi 800 yardas menos que Smith-Njigba en Temporada Regular. En defensa, además de González, destacan Milton Williams, ganador de la Super Bowl hace un año con los Philadelphia Eagles, y Christian Barmore.