SEK impulsa el Programa de Talento Ecuestre 2026 como referente internacional de formación deportiva y académica - SEK EDUCATION GROUP

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La institución educativa SEK inició el Programa de Talento Ecuestre 2026 como referente internacional de formación deportiva y académica, uno de los destinos educativos y deportivos más atractivos en Europa, con especial proyección en China.

La iniciativa, desarrollada junto a la Fundación Samaranch, entidad con alta visibilidad y prestigio en el deporte chino, combina alto rendimiento ecuestre, formación académica y experiencia cultural en España.

Del 21 de febrero al 1 de marzo, siete jóvenes amazonas de China, con edades entre 11 y 14 años, de alto rendimiento deportivo en salto de obstáculos, se entrenan en las instalaciones del UCJC Sports Club, centro deportivo del campus Villafranca de la Universidad Camilo José Cela.

El club alberga el picadero cubierto más grande de la Comunidad de Madrid y el segundo más grande de España, integrado en un área hípica con pista de competición, pista de escuela, caminador, zona de dar cuerda y 130 boxes especialmente preparados para el trabajo de alto rendimiento ecuestre.

Además de su programa técnico diario, las participantes complementan su estancia con clases de español en el Colegio Internacional SEK El Castillo, potenciando su inmersión lingüística y cultural, y conviven en la residencia universitaria de la Universidad, donde comparten vida académica y social con estudiantes de diversos países.

Desde SEK Education Group destacan la combinación del plan profesional de entrenamiento en salto de obstáculos, estructurado en cuatro días consecutivos, con sesiones de tres horas diarias, metodologías avanzadas, trabajo de base en plano, ejercicios con barras y progresión técnica personalizada para cada pareja jinete- caballo, junto a la formación integral y la vida en el campus.

El programa deportivo culmina con una competición social el 28 de febrero en la pista del UCJC Sports Club. Mientras, la inmersión sociocultural cuenta con clases de idioma y cultura española, módulos académicos complementarios, actividades deportivas adicionales como tenis y natación y excursiones culturales, incluida una jornada en Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El Programa de Talento Ecuestre 2026 se enmarca en el ecosistema educativo de la Institución Educativa SEK, que cuenta con 130 años de trayectoria y un modelo único que integra excelencia académica y deporte de alto rendimiento. A través del UCJC Sports Club y de SEK International Sports Academy, la institución se ha consolidado como referente del deporte universitario en España, con más de 200 estudiantes-deportistas en programas de alto rendimiento y alianzas estratégicas con federaciones nacionales.

"Estamos profundamente comprometidos con la creación de proyectos que fomenten una mentalidad global y la colaboración entre organizaciones internacionales. Este programa refleja nuestra pasión por el deporte como uno de los pilares fundamentales de la Institución Educativa SEK. Queremos seguir creando entornos donde la excelencia académica y deportiva vayan de la mano", dijo Alejandro Delso, director de Estrategia e Innovación de la Institución Educativa SEK, durante la ceremonia inaugural.

"Es un verdadero honor daros la bienvenida a este programa de intercambio entre China y España, que representa un puente significativo de cooperación, amistad y entendimiento mutuo entre nuestros países. España cuenta con una profunda tradición ecuestre y organiza más de 1.000 competiciones nacionales cada año, además de pruebas internacionales de primer nivel", apuntó Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española.