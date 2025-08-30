La selección española femenina de fútbol americano inicia este domingo la defensa de su título europeo

Imagen del partido entre España y Alemania del Campeonato de Europa Femenino de Fútbol Americano 23-24 - LOLA MORALES

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol americano comenzará este domingo la defensa de su título de 2024 en el Campeonato de Europa que donde se medirá, en un formato de liga de todos contra todos, a la anfitriona, Gran Bretaña y Finlandia.

El combinado que dirige Manuel Ibáñez tratará de mantener su trono continental ante las otras tres grandes potencias del Viejo Continente a las que se enfrentará en una liguilla, donde las dos mejores selecciones serán las que peleen por el título en agosto de 2026.

Según informó la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), tras el estreno de este domingo en Bonn, las actuales campeonas recibirán a Gran Bretaña el 18 de octubre y cerrarán la primera fase el 30/31 de mayo de 2026, en casa, contra Finlandia, que de momento lidera ya con dos victorias tras imponerse a alemanas (21-7) y británicas (3-6).

Para preparar este debut en suelo alemán, la selección se concentró desde el pasado 22 de agosto en Villanueva de Perales (Madrid), donde 39 jugadoras procedentes de los principales equipos del país trabajaron a las órdenes del 'staff' técnico para ultimar todos los detalles antes de viajar a Alemania.

El combinado nacional llega a esta cita en plena renovación generacional tras el histórico oro logrado hace un año y con algunas ausencias importantes por la coincidencia con el Europeo de Flag, nuevo deporte olímpico, que se celebrará en París a finales de septiembre.

"Arrancamos una nueva etapa, con cambios en el equipo y jugadoras jóvenes que se incorporan al grupo, pero la ambición se mantiene intacta. El oro de 2024 nos da confianza, pero también nos obliga a seguir creciendo. Viajamos a Alemania con muchas ganas y con la ilusión de empezar esta defensa del título de la mejor manera posible", remarcó el seleccionador Manuel Ibáñez.

Este advierte que su primer rival, Alemania, "es muy físico, juega con mucha intensidad y siempre es complicado en su campo". "Para nosotras será una buena primera prueba para medir el nivel del equipo. Hemos trabajado duro en la concentración y confío en que podamos mostrar un juego sólido desde el inicio", deseó.

En el último Europeo, las dos selecciones se vieron las caras en la Ciudad Deportiva de la localidad aragonesa de Calatayud, en un igualado encuentro que terminó con un ajustado 8-6 para las españolas.