La selección española femenina de fútbol, reconocida en la IV Gala del Deporte Militar

Los valores compartidos entre las Fuerzas Armadas y el deporte profesional, protagonistas de la IV Gala del Deporte Militar - CSD

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección femenina de fútbol, subcampeona de Europa, fue reconocida en la IV Gala del Deporte Militar, presidida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército, cita con el objetivo de distinguir a figuras prominentes del deporte español y celebrar sus valores compartidos con las Fuerzas Armadas.

Robles entregó a la capitana Ivana Andrés el reconocimiento a una selección cuyo esfuerzo, espíritu de equipo y capacidad de superación representan los valores que también inspiran a las Fuerzas Armadas. "Nos dais un ejemplo de vida, de coraje, de amor a nuestro país que, al final, es amor a las personas, la vida solo tiene sentido cuando uno se dedica a un trabajo de ayudar a los demás, de darse, de comprometerse, de renunciar a muchas cosas, y eso vosotros lo hacéis con creces", dijo la ministra.

Además, la IV Gala del Deporte Militar homenajeó a los deportistas militares que lograron medallas en Campeonato del Mundo militar, tanto en disciplinas olímpicas como en modalidades específicas. Por otro lado, cinco referentes del deporte y la comunicación deportiva en España fueron nombrados Reservistas de Honor del Ministerio de Defensa: Rudy Fernández, Carolina Marín, María Pérez, Marcus Cooper y María Escario.

Robles y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, entregaron los reconocimientos de una Gala que sirvió además para conmemorar el 75 aniversario de la incorporación de España al Consejo Internacional del Deporte Militar, así como homenaje a los deportistas paralímpicos militares.