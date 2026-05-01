La selección española femenina de tenis de mesa se despide del Mundial al caer con Corea del Norte

Sofía Xuan Zhang en el Mundial de tenis de mesa por equipos - RFETM

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de tenis de mesa se ha despedido este sábado del Campeonato del Mundo por equipos, que se está disputando en Londres, después de caer ante Corea del Norte (0-3), que le ha impedido avanzar a las eliminatorias, un objetivo que sí consiguió el jueves la selección masculina.

Las españolas, enmarcadas en el Grupo 9, no pudieron superar este sábado a las norcoreanas, después de sumar previamente una victoria por incomparecencia ante la República Democrática del Congo (3-0) y una derrota frente a Polonia (3-1).

En el enfrentamiento decisivo, María Xiao cedió por 1-3 ante Pyon Song Gyong en el primer partido. A continuación, Sofía Xuan Zhang no pudo superar a Kim Kum Yong, cayendo por 0-3. El tercer encuentro, disputado por Elvira Rad, también se resolvió a favor del conjunto asiático, con un 0-3 ante Cha Su Yong que certificó el resultado final.

El jueves, la selección española masculina firmó un pleno de victorias en el Grupo 5 tras imponerse a Eslovenia (3-1), Baréin (3-0) y República Checa (3-1). Con ello, lograba la clasificación para la siguiente fase del torneo, a la espera de conocer su rival en el cuadro final, que saldrá de los equipos que participan en el Stage 1 A.