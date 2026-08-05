La selección española de flag football anuncia su lista definitiva de 12 jugadoras para el Mundial

Entrenamiento de la selección española femenina de flag football. - FEFA / LOLA MORALES

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) ha anunciado este miércoles su lista definitiva de 12 jugadoras para el próximo Campeonato del Mundo Femenino de flag football en categoría absoluta, programado del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf (Alemania), y donde no estarán las ya descartadas Mariam Abida, Mar Martín, Paula Martínez y Nuria Peñas.

Abida, jugadora de las Black Demons de Las Rozas (Madrid); Martín, de las Barcelona Pagesos; Martínez, de las Valencia Firebats, y Peñas, del Madrid Capitals, han sido los cuatro últimos descartes del seleccionador nacional, Daniel Castañón, acorde al listado facilitado por la FEFA.

En su comunicado de prensa, la FEFA señaló que la delegación española viajará a Düsseldorf el próximo 11 de agosto y estará encabezada por el presidente federativo, José Luis Soler. Pero antes de dicho viaje, la selección se concentrará el 9 de agosto en la localidad madrileña de Villanueva de Perales, donde hará sus últimas sesiones de entrenamiento.

"En el Mundial de Düsseldorf, España ha quedado encuadrada en el Grupo B junto a Nigeria, Australia y la todopoderosa selección de Estados Unidos. El combinado español debutará el jueves 13 de agosto frente a Nigeria y Australia, y cerrará la fase de grupos ante el conjunto estadounidense el viernes 14 de agosto", recordó el comunicado.