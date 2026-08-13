La selección española de flag football vence a Australia y se acerca ya a los cuartos del Mundial Femenino

Olga Sotillo, durante un partido de flag football. - FEFA

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de flag football ha ganado este jueves por 39-25 a la selección de Australia en su primer partido del Campeonato del Mundo, que se está disputando en Düsseldorf (Alemania), y con ello se ha acercado ya a los cuartos de final.

Con el difícil reto de estar entre las dos mejores selecciones del torneo para lograr plaza directa hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, las pupilas de Daniel Castañón empezaron este certamen viéndose beneficiadas por la retirada de Nigeria dentro de su Grupo B.

De acuerdo con el reglamento de la competición, España contaba con un triunfo por la incomparecencia de las nigerianas. Así que el partido ante las australianas era vital para su aspiración por pasar de ronda, objetivo ya al alcance de la mano gracias a este resultado positivo.

Aún le falta a España cerrar esta fase de grupos con su duelo del 14 de agosto (11.45 horas) contra la selección de Estados Unidos, vigente campeona; no en vano, ha conquistado las tres últimas ediciones del Mundial.