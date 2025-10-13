La selección femenina inicia el Europeo de Tenis de Mesa por Equipos con una buena victoria ante Francia

Archivo - Maria Xiao durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de tenis de mesa arrancó este lunes el Campeonato de Europa por Equipos que se está disputando en Zadar (Croacia) con una valiosa victoria por 3-0 ante Francia, tercera cabeza de serie de la cita y vigente medallista de bronce continental.

Según informó la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM), María Xiao sumó el primer punto tras superar por un trabajado 3-2 (11-7, 4-11, 11-8, 7-11 y 11-8), mientras que Zhang Xuan puso el 2-0 al batir a Prithika Pavade por 3-2 (9-11, 11-6, 11-3, 9-11 y 11-9). María Berzosa cerró la eliminatoria ante Camille Lutz, a la que remontó para derrotar por 3-1 (7-11, 11-5, 14-12 y 11-5).

Este resultado deja a España al frente del Grupo C, a la espera del segundo y último encuentro de la fase de grupos, en el que se medirá a Países Bajos este martes, donde un triunfo garantizaría matemáticamente la clasificación a la fase eliminatoria como primera de grupo y un gran paso de cara a lograr el billete directo al Campeonato del Mundo de Londres del próximo año. Por su parte, la selección masculina, que cayó el domingo ante Francia (3-1), se jugará su clasificación en el segundo partido del Grupo B, ante Hungría, también este martes.