La selección de fútbol femenino, 'Míchel' y la Gasol Foundation, galardonados con los 'Silvestres del Año'

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana hizo entrega este miércoles de los premios 'Silvestres del Año', entre los que destacan la selección española de fútbol femenino; el técnico Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', y la Gasol Foundation, entre otros galardonados.

Estos reconocimientos, creados en el año 1991, se entregaron en la sede del Comité Olímpico Español (COE), para reconocer a deportistas, clubes y federaciones, así como personas concretas o instituciones, que trasladan los valores de esfuerzo, dedicación, solidaridad o superación.

La selección española de fútbol femenino fue una de las galardonadas, un reconocimiento más tras su gran 2023, marcado por la consecución hace cuatro meses del Campeonato del Mundo. Ana Álvarez, directora del Fútbol Femenino de la RFEF, recogió el premio y dejó claro que por parte de la federación se sienten "muy orgullosos" de este galardón.

"El techo de esta selección visto lo visto puedo decir que no se si existe. Este año hemos ganado el Campeonato del Mundo Sub-17, Sub-20 y Absoluto y esto al final creo que es algo imparable. Nuestro próximo reto es estar en los Juegos Olímpicos por primera vez. Creo que este equipo es capaz de todo y hemos marcado una nueva tendencia", destacó.

Por otro lado, Miguel Ángel Sánchez, 'Michel', fue otro de los premiados. El técnico del Girona consideró "un orgullo como vallecano" y algo "muy especial recibir este premio". "Espero que el partido ante el Real Betis sea un buen partido para cerrar el año y que la San Silvestre sea un ejemplo como es siempre", recalcó a través de un vídeo.

Además, la Gasol Foundation fue otro de los galardonados y uno de sus presidentes, Pau Gasol, quiso recalcar que desde el año pasado tienen "el honor" de ser uno de los promotores de la carrera. "El ejercicio físico es un pilar fundamental y además la San Silvestre es una carrera muy querida y es un orgullo recibir este premio y seguir creciendo", puntualizó también a través de un vídeo.

El exatleta Reyes Estévez, que este año ha batido el récord nacional de Máster 45 (2:18:17) a sus 47 años, también fue galardonado con un Premio Silvestre. "Si me dicen hace 3 años que iba a correr una maratón, no me lo hubiera creído. A raíz de la pandemia empecé a correr, y estoy disfrutando del entrenamiento y de estos retos que me marco", apuntó.

El madrileño Ricardo Rosado también fue reconocido tras acompañar hasta la meta del Maratón de Málaga al atleta keniano Jacob Kiprono. "Fue espontáneo. Son esos valores los que te da el deporte, tus padres, los entrenadores, los compañeros de carrera, te sale solo", expresó.

El club 'Los Dragones de Lavapiés', Con 20 equipos de fútbol y dos de baloncesto y que cuenta con 40 nacionalidades representadas fue condecorado también con el premio. Dolores Galindo, presidenta del club, cree que "el fútbol puede acoger y luchar contra los prejuicios". "Hemos roto muchos estereotipos, tanto de quién podía jugar como quién podía entrenar. Es una herramienta de integración", señaló.

Finalmente, el Colegio Gredos San Diego, creado como colegio en 1941 en el Puente de Vallecas, es la institución educativa con más licencias federativas de Madrid. Recogieron el precio Vicente Cañizares y Gema Bernal, director general y vicepresidenta del centro respectivamente, que destacaron que "el principio básico" que les mueve es que "los alumnos vean en el deporte parte de su desarrollo educativo".