Semenya: "No me avergüenzo de ser diferente, soy diferente y especial"

LONDRES, 7 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

La atleta sudafricana Caster Semenya, doble campeona olímpica, tiene claro que "no" se va a avergonzar "por ser diferente" y que las diferencias genéticas con las que nació no le impiden saber que es "una mujer", mientras que advirtió que actualmente está centrada en "ganar batallas contra las autoridades" que en competir.

La sudafricana de 32 años nació con diferencia de desarrollo sexual (DSD) y no ha podido competir en su distancia favorita de 800 metros desde 2019, tras la introducción de límites en los niveles de testosterona para las atletas femeninas por parte de World Athletics.

Semenya ha impugnado esa norma y, aunque su caso fue rechazado en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y en el Tribunal Federal Suizo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró en julio que la justicia suiza había violado sus derechos humanos.

Ahora que el caso se dirige a la Gran Sala del TEDH para que dicte sentencia definitiva, Semenya declaró que está centrada en "ganar batallas contra las autoridades" más que en competir, y que los Juegos Olímpicos de París del próximo verano no entran en sus planes.

"Para mí, si eres una mujer, eres una mujer", subrayó Semenya en una entrevista al programa 'BBC Breakfast' de la cadena británica. "No importan las diferencias que tengas. Me he dado cuenta de que quiero vivir mi vida y luchar por lo que pienso y creo en mí misma. Sé que soy una mujer y todo lo que venga con ello hay que aceptarlo", añadió.

La sudafricana sabe que es "diferente". "No me importan los términos médicos ni lo que me digan. Nacer sin útero o sin testículos internos, eso no me hace menos mujer. Son las diferencias con las que nací y voy a aceptarlas. No voy a avergonzarme por ser diferente, soy diferente y especial y me siento muy bien por ello", remarcó.

Semenya, que ganó el oro olímpico en 800 metros en 2012 y 2016 y es tres veces campeona del mundo en la misma distancia, dijo la semana pasada que había conseguido todo lo que quería en la pista y que ahora está centrada en su batalla con las autoridades deportivas y en "luchar contra la injusticia, por la inclusión y la diversidad".