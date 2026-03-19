Seur, proveedor oficial de la Real Federación Española de Rugby

Seur y la RFER impulsarán de forma conjunta el crecimiento del rugby español durante los próximos tres años. - SEUR

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) y la compañía de transporte urgente Seur han firmado este jueves un acuerdo de patrocinio por tres años por el que Seur se incorpora como Proveedor Oficial e impulsará junto a la RFER el crecimiento del rugby español, informan ambos organismos en un comunicado.

Con esta alianza, Seur ha acompañado a la RFER en los principales eventos de la temporada como la Finales del Campeonato de Europa, disputadas en Leganés el 15 de marzo, o estará presente en las Series Mundiales de Seven en Valladolid, del 29 al 31 de mayo.

El acuerdo reforzará la presencia de Seur en el ecosistema del rugby español y permitirá a la RFER mejorar su capacidad logística, su actividad de promoción y la experiencia de los aficionados en los eventos nacionales e internacionales.

La colaboración entre la RFER y Seur se fundamenta en una coincidencia natural de valores como la disciplina, compromiso, trabajo en equipo y respeto, principios que Seur "aplica en su día a día para ofrecer un servicio fiable, responsable y cercano a sus clientes".

Asimismo, ambas organizaciones comparten una misma manera de entender el progreso, indica la nota, como la "constancia en el esfuerzo, colaboración real y orientación a resultados".

Este acuerdo nace con vocación de continuidad y con la ambición de construir una relación sólida en el tiempo. La profesionalidad de Seur en la logística y la apuesta de la RFER por la modernización y la transparencia se complementan "de forma orgánica, generando una base de confianza que permitirá desarrollar activaciones de impacto tanto para la comunidad del rugby como para los aficionados" que seguirán creciendo alrededor de las selecciones nacionales.

El presidente de la RFEF, Juan Carlos Martín 'Hansen', destacó que la incorporación de Seur como Proveedor Oficial es "un paso más en la modernización y profesionalización del rugby español". "Compartimos una visión de crecimiento, agilidad y excelencia operativa que nos permitirá seguir acercando nuestros valores a más personas".

Por su parte, Santiago Hernández, director de Clientes de Seur, señaló que en Seur siempre han creído en la importancia de "visibilizar los deportes en equipo". "Es la manera en la que nosotros trabajamos para alcanzar nuestros objetivos y generar un impacto real. En este sentido, los valores fundamentales del rugby, como la integridad, la pasión, la solidaridad, la disciplina y el respeto, corresponden con nuestra cultura corporativa. Estamos encantados de poder patrocinar a esta Federación y de apoyar su trayectoria en el camino hacia nuevos logros", comentó Hernández.