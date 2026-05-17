Simon Delestre conquista el Gran Premio Longines Global Champions Tour de Madrid - LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Longines Global Champions Tour Gran Premio de Madrid puso este domingo el broche final a la edición 115 del CSI Madrid, que durante tres jornadas ha reunido en el Real Club de Campo Villa de Madrid a algunos de los mejores jinetes y amazonas del panorama internacional.

La prueba reina del fin de semana, puntuable para el circuito Longines Global Champions Tour y disputada sobre un exigente recorrido de 1,60 metros diseñado por Santiago Varela Ullastres, coronó al francés Simon Delestre como gran vencedor junto a "Gatsby du Tillard".

Únicamente cuatro de los 40 participantes consiguieron acceder al desempate sin penalización. En el barrage, Simon Delestre fue además el único binomio capaz de repetir un recorrido sin faltas, asegurándose así el triunfo y colocándose provisionalmente como líder del circuito Longines Global Champions Tour tras la cita madrileña.

El brasileño Stephan de Freitas finalizó en segunda posición con "Chevaux Primavera Imperio Egipcio", mientras que el francés Antoine Ermann fue tercero con "Floyd des Pres". El joven belga Thibeau Spits completó la cuarta posición con "Impress-K van't Kattenheye Z".

La ceremonia de entrega de trofeos puso el punto y final a la competición, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregando el trofeo al vencedor, Simon Delestre, actual número 19 del ranking mundial Longines FEI.

La primera prueba de la sesión vespertina fue el Trofeo Porsche CSI5*, disputado sobre alturas de 1,45 metros y marcado por la velocidad y la igualdad entre los mejores binomios del concurso. El triunfo fue para el joven jinete español Álvaro González de Zárate junto a "Casa Diva PS".

La jornada matutina estuvo protagonizada por las últimas pruebas CSI1* del concurso, destacando especialmente el Gran Premio Air Europa, en el que Luis Márquez Méndez confirmó su gran fin de semana en Madrid con una brillante victoria junto a "Rotterdam Buzalén".

El jinete madrileño, que ya había ganado la prueba de 1,40 metros el pasado viernes, se impuso tras un emocionante desempate disputado por nueve conjuntos y que no se decidió hasta el último salto de la competición. María Giralt estuvo muy cerca de arrebatarle el triunfo con "City Meel", pero un derribo en el último obstáculo cuando firmaba el mejor tiempo confirmó finalmente la victoria de Luis Márquez Méndez.

El podio del Gran Premio Air Europa fue completamente español, con Miguel Álvarez-Buylla en segunda posición junto a "Spirit van de Gaathoeve" y María Gil tercera con "Explosion vh Legita Hof Z".

La mañana dejó además dos nuevos triunfos españoles en el Trofeo GILMAR, gracias a Alejandra Masoliver Sagardoy con "Sevilla de Villafranca" en la prueba de 1,15 metros y a Luis Fernández Rey con "Atlanta de Ste Anne" en la prueba de 1,25 metros.