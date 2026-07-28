Sinergia FP firma un acuerdo con la Federación Española de Boxeo para impulsar la formación de deportistas

Sinergia FP firma un acuerdo con la Real Federación Española de Boxeo para impulsar la formación de deportistas - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro de Formación Profesional Sinergia FP y la Real Federación Española de Boxeo han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a los 22.143 deportistas federados en esta disciplina acceder a las Becas Élite de Sinergia FP, una iniciativa diseñada para facilitar la compatibilidad entre la carrera deportiva y la formación académica.

Las Becas Élite, activas en Sinergia FP desde 2026, se dirigen a deportistas federados, deportistas de alto nivel y jóvenes promesas que necesiten compatibilizar estudios y deporte. A través de este acuerdo, los boxeadores federados podrán acceder a los ciclos formativos de Formación Profesional de Sinergia FP, con una metodología flexible que se adapta a las exigencias de competiciones, entrenamientos y calendario deportivo.

Los deportistas dispondrán de un paquete de becas estructuradas en tres niveles: becas del 100% para deportistas de Alto Nivel y componentes del equipo nacional; becas del 50% -a criterio de la federación-; y becas del 20% de descuento para el resto de federados. Para acceder a las becas del 20% solo se requiere estar federado, mientras que para las del 100% y el 50% se requiere, además, cumplir ciertos requisitos académicos.

Las Becas Élite se crearon para garantizar el desarrollo integral del deportista. Entre sus principales características se encuentran un sistema de tutorización especializada en deportistas, seguimiento individualizado y la posibilidad de acceder al Curso Experto en Deportista de Élite, que incluye contenidos en soft skills, planificación profesional, educación financiera, inteligencia artificial, idiomas y otras competencias clave para la transición profesional durante y después de la carrera deportiva.

El prorector de Sinergia FP, Antonio Castro, resaltó que las Becas Élite "eliminan la barrera entre deporte y formación". "Estamos muy orgullosos de ofrecer a los deportistas herramientas reales para construir su futuro dentro y fuera de la competición", apuntó.

Mientras, el presidente de la Real Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, calificó el acuerdo de "hito fundamental". "La carrera de un boxeador es sacrificada, y a menudo, corta. Por ello, debemos asegurarles a nuestros 22.143 federados herramientas para labrarse un buen futuro profesional. Gracias a la flexibilidad de Sinergia FP, podremos seguir cumpliendo la misión que tenemos con los nuestros", expresó.

Sinergia FP es una institución educativa de Formación Profesional en España que impulsa un modelo formativo flexible que une el aprendizaje académico con la práctica profesional. Su oferta académica -con más de 20 ciclos formativos- presencial y online, abarca áreas clave como Sanidad, Tecnología o Negocios, y está diseñada para crear itinerarios reales desde la FP hacia la universidad y la empresa.