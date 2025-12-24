Sivert Bakken llevaba un máscara de entrenamiento en altura cuando fue hallado muerto

El biatleta noruego Sivert Bakken (centro) tras una prueba de la Copa del Mundo de Biatlón - Richard Merlen / DPPI / AFP7 / Europa Press

BERLÍN 24 Dic. (dpa/EP) - El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken llevaba una máscara de entrenamiento en altura cuando fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Italia, según informó este miércoles la Federación Noruega de Biatlón.

El organismo también puntualizó que "las circunstancias que rodearon la adquisición y el uso de esta máscara son actualmente desconocidas" y aseguró que intentaría obtener más información sobre este asunto en los próximos días.

El comunicado indica que la autopsia del deportista se llevará a cabo en Italia en los próximos días, y que los familiares de Bakken están en contacto con la policía local. "La policía y los forenses aclararán el curso de los acontecimientos y la causa de la muerte. En cuanto tengamos más información, informaremos a los medios de comunicación", declaró la federación.

Bakken, de 27 años, fue hallado muerto en su habitación de hotel de la localidad alpina italiana de Lavazè, donde se encontraba para una concentración de entrenamiento. El biatleta fue considerado en su día como una de las más brillantes promesas de Noruega y ya en 2022, en su debut en la Copa del Mundo, fue capaz de lograr su primera victoria.

Poco después, sin embargo, su carrera se vio interrumpida por un grave contratiempo de salud cuando se le diagnosticó miocarditis, una afección cardíaca. Regresó a la competición en la temporada 2024-2025 en la Copa IBU y ese mismo se reincorporó al equipo de la Copa del Mundo, registrando múltiples resultados entre los 10 primeros, incluido el quinto puesto en la modalidad de Sprint de la semana pasada en Le Grand-Bornand (Francia).