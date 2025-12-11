Sonia Bermúdez, Alba García y Pedro Riesco, entre los Silvestre del Año 2025

La atleta paralímpica Alba García recibe su premio. - @NATIONALENEDERLANDENSANSILVESTREVALLECANA

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez; la medallista de bronce paralímpica en salto de longitud, Alba García; y el ex jugador del Rayo Vallecano Pedro Riesco, han sido algunos de los galardonados en los Premios Silvestre del Año 2025, organizados por la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana.

La entrega de reconocimientos tuvo lugar este jueves en la Serrería Belga (Madrid), y en la que participaron Antonio Sabugueiro, ideólogo de la prueba que se celebra el 31 de diciembre por las calles de Madrid, y sus hijos Carmen, vicepresidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana, y Antonio.

Alba García, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de París en clase T11 con una marca de 4,76m, aseguró que este hito en la capital francesa supuso "un antes y un después. "Me costó asimilar que había hecho algo muy importante, ganar la medalla en un año muy complicado", señaló.

"Y ya afrontando el siguiente año con nuevos retos. Vamos a fortalecer para encarar la última recta a Los Ángeles 2028 con el Mundial de 2027 ahí, así que año de transición por delante", explicó.

Para el ex jugador del Rayo Vallecano Pedro Riesco, recibir este premio es "un orgullo" al ser vallecano. "Me hace mucha ilusión. Mi primer recuerdo es bajarme a la calle para ver a los corredores llegar a la meta, así que es muy especial. Hasta que no me retiré del fútbol no pude correrla", apuntó al mismo tiempo que confirmó que si "la salud" se lo permite, estará este año en la Vallecana.

Por su parte, Sonia Bermúdez, a través de un video, recalcó que "es un honor como vallecana" recibir este premio como Silvestre del Año. Unos premios que instauró el propio Antonio Sabugueiro y que para la vicepresidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana son "un orgullo".

"La San Silvestre es para mi padre un hijo más por lo que es mi hermana. La vivo todos los años y la seguiré viviendo. La constancia es la mejor cualidad que uno puede tener y eso es algo que mi padre consiguió e hizo que la carrera llegara donde ha llegado. A él le decían que estaba loco por hacer una carrera que corría por las calles de la ciudad de Madrid", reconoció.

Además, los Silvestre 2025, que desde 1991 reconocen a aquellas personas que representan los valores que definen la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, como la cultura del esfuerzo, el compromiso con el deporte y la capacidad de inspirar a miles de corredores, premió a los periodistas Roberto Gómez, Paco Grande y Chema Puente.

Finalmente, la creadora de contenidos Estefanía Unzu, más conocida en las redes sociales como Verdeliss, también recibió su reconocimiento tras completar siete maratones consecutivos en siete días. "Fue una aventura extrema, yo empecé a correr con 40 años y con ocho hijos buscando algo para enfrentarme a mis límites. A pesar de ser navarra, soy madrileña de corazón por lo que es una ilusión estar aquí", sentenció.