El suizo Marco Odermatt bate el récord de puntos de Hermann Maier en la Copa del Mundo

BERLÍN, 18 Mar. (dpa/EP) -

El esquiador suizo Marco Odermatt ha batido este sábado en Grandvalira (Andorra) en el último eslalon gigante de la temporada el récord de puntos de la Copa del Mundo establecido hace 23 años, en 2000, por la leyenda austriaca Hermann Maier.

Con su triunfo en Soldeu, Odermatt suma 2.042 puntos en la temporada, mientras que Maier había acumulado 2.000 puntos en el curso 1999-2000. Odermatt ganó un récord de 13 carreras esta campaña y sumó nueve podios más, lo que significa que terminó entre los tres primeros en 22 de las 26 carreras que disputó en la 2022-23, en un extraordinario alarde de regularidad.

El campeón del mundo de descenso y eslalon gigante y también campeoón olímpico se presentó a la carrera habiendo conquistado ya su segundo título mundial consecutivo, además de los trofeos de las disciplinas de supergigante y eslalon gigante.

Pero no aflojó el ritmo y, después de ir en cabeza con más de un segundo de ventaja en la primera manga, desafió a la falta de visibilidad en la segunda para imponerse con 2,11 segundos de ventaja sobre el noruego Henrik Kristoffersen y 2,29 sobre el austriaco Marco Schwarz.

"No tengo ni idea de cómo he ganado, estaba muy cansado. El jueves salimos de fiesta. Hoy no ha sido fácil por culpa de esos malditos 2.000 puntos. Quería subir al podio. Así que otra victoria, con dos segundos de ventaja, no sé qué decir", dijo Odermatt.

"Significa mucho. Los últimos días dije que no era tan importante, que sólo eran números. Lo importante son los Globos, pero hoy he sentido la presión. Sabía que era más importante de lo que dije, así que estoy contento de haberlo conseguido", continuó.

El campeón olímpico ganó siete de los nueve slaloms gigantes que disputó, perdiéndose otra prueba por lesión. También ganó seis de las ocho carreras de supergigante y subió al podio en las otras cuatro pruebas de ambas disciplinas. Odermatt aumentó su cuenta de puntos con cinco podios en descenso, la única disciplina en la que no estuvo entre los tres primeros de la temporada en cuatro ocasiones. No esquía en carreras de eslalon.

Maier, el también austriaco Marcel Hirscher y el sueco Ingemar Stenmark son los únicos otros hombres que han ganado 13 carreras en una temporada. Sin embargo, sus 2.042 puntos están muy lejos del récord histórico de 2.414 puntos que logró la eslovena Tina Maze en la categoría femenina en 2012-13.

La estadounidense Mikaela Shiffrin también ha superado la cuenta de Odermatt, en 2019 y esta temporada, y añadió 60 puntos más gracias a su tercer puesto en el eslalon femenino del sábado para una cuenta de 2.106 a falta de una carrera.

Shiffrin no logró la 88ª victoria de su carrera, un récord, al terminar a 0,86 segundos de la eslovaca Petra Vlhova, que logró su segunda victoria de la temporada, 0,43 por delante de la croata Leona Popovic, que subió al podio por primera vez en su carrera.

Shiffrin, campeona de la Copa del Mundo de eslalon y eslalon gigante, tiene una oportunidad más en el eslalon gigante del domingo, que junto con el eslalon masculino -en el que está en juego el título de la disciplina- completa la temporada.