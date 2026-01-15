Susana Rodríguez y su guía Sara Pérez, premiadas por su Excelencia Deportiva y Humana por la APDM

Archivo - Susana Rodríguez y su guía Sara Pérez tras conseguir la medalla de oro en Paris 2024 - DAVID RAMÍREZ/CPE - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La triatleta Susana Rodríguez y su guía Sara Pérez serán reconocidas por su Excelencia Deportiva y Humana y una trayectoria deportiva y personal que las ha situado entre los grandes referentes del deporte paralímpico español e internacional en la décima edición de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que tendrá lugar el 26 de enero (20:00 horas) en El Beatriz Madrid Auditorio de la capital de España.

Susana Rodríguez nació en Vigo y convive desde su nacimiento con una discapacidad visual severa derivada del albinismo. Licenciada en Medicina, ha compatibilizado una doble vocación -la sanitaria y la deportiva- y se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo, disciplina y compromiso.

Especialista en triatlón paralímpico (categoría PTVI), Susana Rodríguez ha construido uno de los palmarés más brillantes del deporte paralímpico español. Su consagración definitiva llegó en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, donde se proclamó campeona paralímpica, oro que revalidó en los últimos de Paris 2024.

A estos hitos se suman sus siete títulos de campeona del mundo, en las ediciones de 2012, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 y 2025, así como seis medallas de oro en Campeonatos de Europa, consolidando una trayectoria marcada por la regularidad, el liderazgo internacional y la permanencia en lo más alto del ranking mundial de su categoría. Además, ha logrado numerosas victorias en pruebas de las Series Mundiales de Paratriatlón.

Por su parte, Sara Pérez, guía de Susana Rodríguez, ha sido parte fundamental del binomio deportivo. En el triatlón paralímpico PTVI, la sincronización, la confianza mutua y la compenetración absoluta entre deportista y guía resultan determinantes, y Sara Pérez ha desempeñado ese papel "con profesionalidad, entrega y excelencia, contribuyendo de manera decisiva a los logros deportivos alcanzado".

Más allá de los títulos, Susana Rodríguez y Sara Pérez representan para la APDM un "modelo ejemplar de superación, compromiso y humanidad". En el caso de Susana, su capacidad para compatibilizar la alta competición con su labor como médica -incluida su implicación profesional durante la pandemia- refuerza una imagen de deportista "íntegra, solidaria y profundamente comprometida" con la sociedad.