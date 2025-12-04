Susana Rodríguez: "El triatlón es un deporte increíble que ha cambiado mi vida"

Archivo - La triatleta Susana Rodríguez durante un acto en el CSD - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La triatleta Susana Rodríguez sintió "orgullo" por ser reconocida este jueves por su séptimo título mundial del pasado mes de septiembre y celebró haber apostado por el triatlón, "un deporte increíble" que ha cambiado su "vida" y donde todavía sigue con "muchísima ilusión y ganas" a pesar de haberlo ganado ya todo.

"Donde nos gusta hacer las cosas bien es el día D y hora H en la competición, pero que se reconozca tu trabajo es algo bonito. Por un lado siento orgullo y por otro estoy muy agradecida", señaló Rodríguez durante el acto de reconocimiento por su séptimo título mundial en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La gallega recordó que la vida le dio "unas cartas" con las que jugar, entre ellas una discapacidad, pero remarcó que tuvo "un entorno" que le dio "las oportunidades de conseguir herramientas e ir creciendo". "Mis padres y mi hermana fueron mis mejores referentes", apuntó.

Luego, se enteró de la existencia de los Juegos Paralímpicos con los de Atlanta'96 y que le dijo a sus padres que quería ir y que ellos le avisaron de que era "muy difícil" y que le conllevaría mucho esfuerzo. Muchos años después, descubrió el triatlón. "El triatlón es un deporte increíble que ha cambiado mi vida. Ese clic en la pestaña de la web de la FETRI cambió todo lo que vino después, nunca me imaginé en unos Juegos, mucho menos estar en el podio y mucho menos repetir", confesó la doble campeona paralímpica.

Rodríguez tuvo "palabras de agradecimiento" para la FETRI. "Juntos estamos construyendo algo increíble y que hace que el paratriatlón sea una selección referente. Gracias también a Alicia (García, secretaria general federativa) por estar ahí cuando las cosas no van bien porque cuando van bien todo es la leche y cuando hay dificultades son las personas las que te ayudan", remarcó.

Para la triatleta, "formar parte del Movimiento Paralímpico es algo increíble y orgullo". "El deporte paralímpico es un gran ejemplo de que las personas con discapacidad podemos y somos capaces de todo", indicó. "El CSD es nuestra casa y juntos vamos a seguir caminando hacia más aspectos de la igualdad, el cambio que he vivido ha sido espectacular", añadió.

En este sentido, aprovechó para hacer una petición al Gobierno. "A corto plazo me parecería de justicia que los premios por medalla no fuesen considerados como rendimiento de trabajo y estuviesen exentos de pagar impuestos. Ganar una medalla es algo que contribuye a la imagen y marca de un país, trabajas toda tu vida para intentar estar ahí para conseguirlo y a veces no pasa", recalcó.

La gallega no se olvidó de su familia, de su actual entrenador y los anteriores, de su guía Sara Pérez, de la que está "aprendiendo muchísimo", y las otras que le han ayudado en su carrera, su psicóloga María, que le ha dado la forma de mantener "el equilibrio porque no es fácil compaginar la carrera deportiva y profesional", y de sus compañeros de Vigo que "están ahí siempre".

"Nos queda tiempo para construir algún objetivo y alguna medalla y seguir viviendo el crecimiento del deporte paralímpico español", deseó Rodríguez. "Estoy con muchísima ilusión y ganas, me encanta el triatlón y disfruto entrenando. El día a día es muy exigente y a veces no puedo más, pero disfruto y eso hace que sigas. Mientras siga con estas ganas y esté físicamente bien continuaré y pararé cuando falle alguna de estas dos condiciones, sobre todo la primera, ya deportivamente me siento realizada", agregó de cara al futuro, dejando claro que cuando lo deje quiere "seguir vinculada al deporte desde el ámbito medico y disciplinas afines".

Por otro lado, admitió que la nadadora Teresa Perales "es y sigue siendo" uno de sus referentes, un papel que ahora también le toca asumir. "Me ha costado mucho considerarme uno. Hace mucho tiempo la gente me miraba por la calle por mi apariencia física diferente y ahora me dicen que soy la que ha ganado en los Juegos, la de la 'Barbie'...", subrayó.

"He pasado de un adjetivo a que se vea a la persona y el camino que ha hecho, y eso es muy bonito y una responsabilidad muy grande. Ahora, se busca mucho la inmediatez y se fijan como referentes a gente que muestra imagen de logros que se consiguen fácil. Ser referente es muy bueno porque cosas más grandes con esfuerzo y a largo plazo y es importante que jóvenes lo tengan presente", sentenció al respecto.

LA FETRI TIENE CLARO QUE "HA MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS"

Por su parte, la secretaria general de la FETRI, Alicia García, resaltó que Susana Rodríguez es "una deportista que ha marcado un antes y un después, no sólo en la FETRI sino en todo deporte español". "Ya van siete oros mundiales y los unimos a los dos oros paralímpicos un palmarés, pero sólo tú sabes el esfuerzo y lo que has tenido que pasar, nosotros tenemos que valorarlo y nos vamos a quedar cortos", advirtió.

La directiva quiso tener "un reconocimiento a las personas que están cerca" de la triatleta y aseguró que "más allá de éxitos y su significado, lo importante es tu capacidad para llegar a las personas y el ser inspiración y motivación para las personas con y sin discapacidad". "Como federación sólo podemos darte las gracias por tu compromiso y por decir las cosas claras y con respeto para poder mejorar entre nosotros. Enhorabuena por seguir haciendo historia, queda mucha Susana por delante", concluyó.

Francisco Botía, director general del Comité Paralímpico Español (CPE), ve a la viguesa como "uno de los mayores referentes del deporte español y una de las figuras más admiradas a nivel internacional". "Representa excelencia, resiliencia y un compromiso con el esfuerzo que trasciende la competición. Su discapacidad nunca ha sido un obstáculo sino un punto de partida de una trayectoria extraordinaria", detalló.

"Si algo la define es su capacidad para reinventarse, el tiempo ha demostrado que esa decisión de pasar al triatlón cambió el rumbo del deporte paralímpico en España. Su palmarés es deslumbrante y en París confirmó que la grandeza no se improvisa. Los números no explican la dimensión real de lo que ha significado para este deporte", comentó.

Botía aprovechó la ocasión para pedir para la homenajeada una medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo, una distinción que no tiene "a pesar de su inmensa contribución al deporte". "Junto a Teresa forma parte de un pequeño y selecto grupo que han cambiado para siempre la historia del deporte paralímpico en España. Ha inspirado a todo un movimiento", ahondó.

URIBES: "DE LAS DEPORTISTAS ESPAÑOLAS MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA"

Finalmente, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, consideró "justo y merecido" este acto "a una de las deportistas españolas mas importantes de la historia, no hay que añadir más". "Gracias al trabajo de las federaciones y del CPE hablamos de deporte sin más añadidos", expresó.

"Susana, tienes talento y no sólo has trabajado y te has esforzado, eres un ejemplo para los jóvenes. Estos son actos de memoria, porque a veces hay que volver a pasar por el corazón lo que uno ya ha vivido. Felicidades también por tu espíritu crítico, estamos superorgullosos de ti", elogió el dirigente, que recogió "el guante" a la petición de la ROMD. "Ya propusimos que fuera Premio Nacional del Deporte y no hay que insistir mucho", zanjó.