Susana Rodríguez: "Estos últimos años son los que más estoy disfrutando de mi carrera"

De izda a dcha: Francisco Botía, Sara Pérez, Susana Rodríguez, José Manuel Rodríguez Uribes e Iñaki Arenal - PRENSA CSD

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española Susana Rodríguez reconoce que le cuesta "un poco todavía" asimilar todos los éxitos que va logrando, como el octavo oro mundial de hace unas semanas en Pontevedra, y admite que "estos últimos años" son los que más está "disfrutando" en su carrera, con papel primordial de su guía, Sara Pérez, a la ve "a día de hoy como una muy buena amiga".

"Me cuesta un poco todavía (asimilar lo que ha ganado). Cuando empecé a hacer deporte nunca habría pensado que me iba a aportar tantas cosas, y cuando me paro y miro hacia atrás y veo toda la trayectoria, es increíble viéndolo en conjunto. Me sorprendo y me siento orgullosa y agradecida", señaló Susana Rodríguez durante el acto de reconocimiento junto a su guía Sara Pérez organizado este lunes en el Consejo Superior de Deportes (CSD) tras ganar su octavo título mundial.

La gallega recordó que "el camino ha sido tan bonito como duro" ya que ha tenido que manejar su carrera junto "a los estudios, luego la especialidad y luego el trabajo". "Han sido años muy intensos y he tenido que ajustarme a la exigencia de cada una de las tareas porque el deporte requiere las 24 horas de tu día a día para prepararte de la mejor manera", subrayó, sin olvidar que para ello cuenta "con ayuda de mucha gente".

La doble campeona paralímpica también tiene claro que sus éxitos no le relajan ni a ella ni a Sara Pérez. "Pienso en conseguir pequeñas mejores como ser más eficientes nadando, en bici y corriendo para ser mas sólidas y así ver hacia donde nos lleva en el futuro. Estamos con ganas de poner las cosas difíciles en los próximos dos años a nuestras rivales, pero estos últimos años son los que más estoy disfrutando de mi carrera. He tenido momentos difíciles y mi relación con Sara me ha ayudado a atravesarlos de la mejor manera", confesó.

Rodríguez ha sido "consciente de unos años hacia aquí" de que ha sido importante para que los niños conozcan más el deporte para personas con discapacidad. "Ser un referente es una responsabilidad muy grande porque hay que estar a la altura de las circunstancias, pero también es muy bonito", apuntó la triatleta.

De su guía, admira "su empatía, su capacidad de adaptarse a las circunstancias y su naturalidad". "Siempre está buscando la manera de explicarme un ejercicio de natación para ver como lo puedo entender mejor. Es una compañera de equipo y a día de hoy una muy buena amiga", se sinceró la viguesa.

"Es muy difícil encontrar deportistas de apoyo, que sean chicas y en triatlón. Corriendo a mi ritmo, Sara es capaz de hablarme y me conoce tanto que se da cuenta cuando m distraigo y es un poco la voz de la conciencia. Que ella esté bien me indica que va a ser un caballo ganador", añadió sobre su actual guía.

A Susana Rodríguez le gusta "demasiado el triatlón y el deporte" y esa es su mayor motivación. "Soy feliz con la vida que tengo. Me gusta entrenar, me lo paso bien, y compitiendo más de lo mismo. Siempre hay 'cositas' que puedes ir cambiando para ser un poco mejor y no se centra tanto en ganar títulos", advirtió.

Finalmente, y ante el anuncio este lunes de Elecciones Generales el próximo 29 de noviembre, recalcó "reconocer lo que se ha hecho bien en los últimos años" en materia deportiva. "Tengo la fama de ser reivindicativa y de estar siempre pidiendo más, también soy exigente con los demás", expresó entre risas.

"Ha habido muchos cambios como la llegada del 'Team España' que ha supuesto un antes y un después. Sea quien sea el que gane que le dé continuidad. Yo buscaría más protección al deportista ante grandes lesiones o la retirada, o dar una vuelta a la tributación de los premios y demás ayudas, pero creo que ha sido en el deporte una etapa fructífera", zanjó.

SARA PÉREZ: "QUE NOS SINTAMOS COMO UNA HACE QUE TODO FLUYA MÁS"

Por su parte, Sara Pérez resaltó que "estar en unos Juegos y ganar medallas está al alcance de muy poca gente". "Y Susana lo ha hecho ocho veces. En los últimos años quizá he podido disfrutar de cosas que antes ano como el poder transmitirla como está la gente o donde está su familia, y ver con mis propios ojos ganar una gran cita, es algo que me parece espectacular", indicó.

"Igual empezamos siendo menos amigas y ahora lo somos mucho más, me emociona seguir viéndola hacer historia. Como en cualquier relación personal, la conexión se tiene o no y yo trato de buscar la manera para ver lo que necesita, ser empática y reírnos. Cuando compites con una pareja, todo lo que es fuera del deporte hace muchas veces más que lo de dentro y que nos sintamos como una hace que todo fluya más", explicó, En este sentido, puntualizó que "la sinceridad es clave" y que es "fundamental" para una deportista como Rodríguez que "siente la presión muy grande de cuando eres la mejor" que la persona que tiene al lado "no te va a juzgar". "Estás para sumar y no restar", agregó.

La exnadadora tiene claro que la gallega "tiene muchísimas virtudes". "Pero para una deportista que lo ha ganado todo y que desde fuera se ve que gana fácil, tener la capacidad siempre de estar alerta y de necesitar hacer todo esto perfecto, es algo que admiro mucho porque no es fácil", admitió. "Las dos nos exigimos mucho, pero quizás en los momentos de debilidad estoy ahí diciéndolo 'Venga, dale un poco más'", ahondó.

RODRÍGUEZ URIBES: "SOIS REFERENTES"

En el acto también estuvieron el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, el director general del Comité Paralímpico Español (CPE), Francisco Botía, y el seleccionador nacional de triatlón, Iñaki Arenas.

Para Uribes, las dos triatletas son "referentes, no sólo por el último Mundial si no por todo lo que significa y lo que hacéis juntas", y aseguró que este era "un acto de reconocimiento y de autosatisfacción". "Al final, el CSD, el Comité y la federación estamos detrás y al lado. Los éxitos están basados en el mérito el talento y el trabajo, pero también por el apoyo del CPE y la FETRI y, en última instancia el CSD", sentenció el dirigente, que se quedará "siempre" en su recuerdo el oro en París 2024 que logró este dúo.

Francisco Botía calificó el homenaje de "merecidísimo" por ser Susana Rodríguez una "deportista que forma parte de la historia del deporte español" y que sus ocho títulos son "una cifra extraordinaria" y de una "trayectoria construida sobre el esfuerzo, la constancia, la ambición y una enorme capacidad para marcarse nuevos retos".

"Si algo la define es su manera de competir y capacidad de demostrar que la excelencia es tener la capacidad necesaria para volver a tener nuevos objetivos", prosiguió el directivo, que tuvo un "reconocimiento muy especial" con Sara Pérez. "Gracias por acompañarla en este camino y ser mucho más que una guía, habéis formado una alianza deportiva extraordinaria", manifestó.

Finalmente, Iñaki Arenal, seleccionador nacional de triatlón, no esconde que la gallega ha tenido "una trayectoria brillante desde el principio" y que "es un ejemplo para todos" y "de trayectoria para el deporte español". "No se rinde, siempre busca nuevos objetivos e intenta ser mejor cada día. Ella y Sara saben aprovechar lo bueno y olvidarse de lo malo, y eso es difícil porque el ritmo que llevan es agotador", concluyó.