TAG Heuer presenta dos colecciones de gafas de sol inspiradas en el automovilismo. - TAG HEUER

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma relojera suiza TAG Heuer, patrocinador del próximo Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa el 13 de septiembre en el circuito urbano de Madring, ha lanzado dos nuevas colecciones de gafas de sol inspiradas en la conexión de la marca con el automovilismo, TAG Heuer Eyewear Jack Heuer y TAG Heuer Golden Age.

Así lo anunció en una presentación en la localidad de La Chaux de Fonds (Suiza), en la que la marca explicó que ambas colecciones exploran diferentes etapas de la historia de las carreras y mantienen un compromiso común con la precisión, la innovación técnica y el diseño contemporáneo.

El primer modelo, que rinde homenaje a Jack Heuer, consiste en una reinterpretación de la icónica forma de aviador que ha sido filtrada a través del espíritu motociclista de los años setenta. Estas monturas han sido fabricadas en Japón con materiales de alto rendimiento como el titanio y el paladio brillante para lograr un equilibrio entre integridad estructural y ligereza.

Además, la pieza incorpora almohadillas ajustables de bionailon revestido de caucho y lentes ahumadas con revestimiento de espejo plateado que reducen eficazmente el resplandor.

Por su parte, la colección TAG Heuer Golden Age aplica la filosofía automovilística Restomod, que consiste en conservar la esencia de una silueta clásica mediante la modernización con ingeniería de precisión y componentes actuales. La línea ha sido desarrollada en colaboración con el piloto de carreras y embajador de la marca, el actor y piloto Patrick Dempsey.

Las gafas integran detalles de diseño arquitectónico como un patrón de alambre central visible en las patillas que se inspira en el brazalete H-Link del reloj de pulsera TAG Heuer Carrera Three Hands. La gama Golden Age se compone de monturas de acetato con plaquetas nasales intercambiables de bionailon y cristales cuyas paletas de colores se basan de forma directa en las esferas del cronógrafo Carrera.

El modelo principal combina un frontal negro brillante con lentes degradadas de nailon azul que incorporan tratamientos antirreflectantes y antimanchas. Asimismo, la línea óptica incluye variantes en cristal transparente y acetato verde oliva, siendo todas las opciones de la colección totalmente compatibles con lentes graduadas.