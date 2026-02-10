Teufel lanza sus auriculares deportivos Airy Sports TWS 2, sonido potente, 58 horas de autonomía y cancelación de ruido. - TEUFEL

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Teufel, la empresa berlinesa experta en sonido desde hace más de 45 años, presenta Airy Sports TWS 2, la segunda generación de sus auriculares deportivos inalámbricos, con sonido de alta calidad, diseño ergonómico y tecnología de cancelación activa de ruido.

Diseñados para personas activas que no quieren renunciar ni a la comodidad ni a la calidad de sonido durante el entrenamiento, los Airy Sports TWS 2 combinan un ajuste seguro, resistencia al sudor y la lluvia gracias a su certificación IPX4 y un sonido potente y estable, incluso a alta intensidad.

Sus nuevos drivers Linear-HD de 10 mm ofrecen una reproducción contundente y equilibrada, capaz de acompañar el ritmo del ejercicio desde el calentamiento hasta la última repetición.

El ajuste firme es clave durante cualquier actividad deportiva. Por ello, los Airy Sport TWS 2 incorporan ganchos de sujeción rediseñados, ahora más cómodos, junto con cinco tamaños de almohadillas fabricadas en silicona antibacteriana.

El resultado es una sujeción fiable incluso en movimientos rápidos, saltos, sprints o cambios bruscos de dirección, manteniendo al mismo tiempo una sensación cómoda durante sesiones prolongadas.

Cada auricular integra un driver Linear-HD de 10 mm que ofrece un sonido potente, preciso y equilibrado. La afinación del sonido está orientada al deporte: con graves potentes y precisos al mismo tiempo que mantienen la claridad del sonido.

De este modo, los auriculares Airy Sports TWS 2 están concebidos para reproducir con solidez ritmos rápidos, electrónica o música con pegada, manteniendo un sonido equilibrado y agradable incluso tras entrenamientos largos.

AISLAMIENTO O CONTROL DEL ENTORNO

Su sistema de cancelación activa de ruido (ANC) permite reducir de forma eficaz el sonido ambiente, ya sea en el gimnasio, durante los desplazamientos o en rutas al aire libre. Esto facilita la concentración en el entrenamiento, la respiración o la técnica.

Cuando es necesario volver a escuchar el entorno, el modo Transparencia deja pasar los sonidos exteriores, una función especialmente útil en ciudad o al cruzar calles.

Los Airy Sports TWS 2 se controlan de forma sencilla e intuitiva a través de su superficie táctil en ambos auriculares, desde donde es posible gestionar la reproducción, ajustar el volumen o activar ANC y modo Transparencia.

Además, desde la aplicación gratuita Teufel Go es posible consultar el estado de la batería y personalizar el sonido a través de un ecualizador, adaptándolo al tipo de música, al entrenamiento o a las preferencias personales.

La función de manos libres integrada permite atender llamadas sin detener la actividad. Gracias a su sistema de tres micrófonos por auricular, la voz se transmite con claridad tanto durante el movimiento como en entornos cotidianos, facilitando la comunicación sin perder el ritmo.

La batería ofrece hasta 13 horas de reproducción por carga sin ANC, suficiente para sesiones largas o varios entrenamientos consecutivos. Por su parte, el estuche de carga amplía la autonomía total hasta 58 horas y permite recargar rápidamente los auriculares mediante USB-C, ideal cuando el tiempo entre entrenamientos es limitado.

Además del clásico Night Black, Airy Sports TWS 2 están ya disponibles en tres nuevos colores, Moon Gray, Misty Green y Space Blue.