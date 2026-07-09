The City Sightseeing llevará a tres corredores al Maratón de Dublín

Archivo - El maratoniano Abel Antón celebrando en Sevilla los 25 años de su histórica victoria en el Mundial de atletismo de 1999. - CITY SIGHTSEEING - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa de autobuses turísticos panorámicos 'The City Sightseeing' invitará a tres corredores al Maratón de Dublín a través de la iniciativa 'The City Sightseeing Marathon Challenge', que premiará a los tiempos masculino y femenino más rápidos y a la mejor historia relacionada con el atletismo de los participantes.

El plazo de participación concluye el 20 de julio rellenando el formulario en 'https://themarathonchallenge.com', y el 24 de julio The City Sightseeing anunciará los tres ganadores que vivirán la experiencia de un fin de semana deportivo en la capital irlandesa.

Los tres corredores seleccionados se trasladarán a la capital de Irlanda durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre con los gastos incluidos de dorsal, billetes de avión, alojamiento y comidas, así como una visita guiada por Dublín.