Archivo - The North Face presenta la colección Red Box SS26, diseñada con alma para exploradores. - TNF - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca de material para practicar el deporte montaña y aventura The North Face presenta la colección Red Box SS26, fabricada con tejidos técnicos y siluetas actuales que pretende ser una invitación a redefinir lo establecido y que está diseñada con alma para exploradores incansables.

The North Face Red Box encarna un espíritu de libertad e innovación, fusionando de forma natural materiales técnicos con una visión contemporánea del estilo. Diseñada para ofrecer durabilidad y atractivo estético, destaca por sus texturas singulares y colores vibrantes, que rinden homenaje al legado de la marca en los años noventa.

Más allá de la ropa, The North Face Red Box funciona como un espacio creativo para visionarios, creadores o performers. Un entorno dinámico que se aleja de las convenciones tradicionales y abre un territorio donde la imaginación puede desarrollarse libremente.

Dentro del universo Red Box, la innovación y la autoexpresión encuentran nuevas formas de manifestarse. La colección The North Face Red Box SS26 estará compuesta por 25 piezas y está ya disponible en thenorthface.com y en una selección de puntos de venta.