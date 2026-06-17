The Padel Lab, referente global en el desarrollo de pistas y clubes de pádel rentables y sostenibles

Archivo - El sector del pádel está en auge en España. - RAFA NADAL ACADEMY - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector del pádel vive uno de sus momentos de mayor expansión internacional, pero ese crecimiento acelerado está generando un problema crítico: proyectos de club mal planteados desde su origen, con consecuencias directas sobre su viabilidad y rentabilidad a largo plazo.

En este contexto, The Padel Lab se posiciona como referente en el desarrollo integral de clubes de pádel a nivel internacional y surge para ayudar a quienes quieren invertir en el sector a construir proyectos sólidos, bien estructurados y preparados para crecer.

A diferencia de los fabricantes convencionales de pistas, The Padel Lab parte de una visión de 360 grados del ecosistema de un club de pádel. "La pista es el centro de todo, es nuestro producto principal y el punto de partida de cualquier proyecto. Pero es solo una parte de lo que hace funcionar un club. Nuestro valor está en construir todo lo que viene después", explican responsables de la compañía.

The Padel Lab fabrica tres modelos de pista que responden a diferentes necesidades de clubes profesionales, operadores deportivos y espacios privados:

- SX1. Definida por su limpieza y elegancia. Sin accesorios visibles en los paneles de vidrio, ofrece una experiencia panorámica de alta definición, siendo así el modelo más elegido.

- TPL PRO. La pista insignia de la marca. Una pista tailor-made que establece un nuevo estándar en diseño e innovación, con postes de iluminación integrados que eliminan interferencias en el juego de alto nivel y opciones de personalización incomparables para clubes de élite.

- VX360. La pista más ligera. Diseño súper panorámico que combina rendimiento de élite con una construcción estratégica y robusta, optimizando la visibilidad para espectadores y elevando el valor de entretenimiento de cada partido.

"READY TO PLAY": UN CLUB COMPLETO EN TRES PASOS

La propuesta diferencial de The Padel Lab se articula bajo el concepto 'Ready to Play', una metodología llave en mano que permite a cualquier inversor u operador desarrollar su club de pádel con criterio, estructura y visión de negocio desde el primer día.

El proceso se estructura en tres fases claras: elige tu pista, con tres modelos premium diseñados para distintos perfiles de club y nivel de exigencia; construye tu club, acompañamiento en diseño, distribución de espacios, experiencia de usuario y ejecución del proyecto; y hazlo rentable, servicios de gestión y optimización para garantizar el retorno de la inversión y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

NECESIDAD URGENTE DE PROFESIONALIZACIÓN

El pádel es uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, la velocidad de su expansión está generando un ecosistema en el que muchos proyectos se ponen en marcha sin el conocimiento necesario sobre operación, diseño, retorno de inversión o escalabilidad.

La consecuencia más habitual: clubes que abren con grandes expectativas y cierran en pocos años por haber sido mal concebidos desde su inicio. The Padel Lab es una compañía con experiencia en el sector que ha evolucionado hacia un modelo enfocado en el desarrollo integral de clubes de pádel a nivel internacional, con la pista como punto de partida de cada proyecto.

Con presencia internacional y una propuesta que combina fabricación premium, know-how operativo y capacidad de ejecución llave en mano, la compañía se dirige a inversores, promotores inmobiliarios, clubes deportivos existentes y operadores que quieren entrar o crecer dentro del sector con garantías reales.

Con el claim 'Own the Future', The Padel Lab transmite su propósito fundacional: dar a inversores, clubes y operadores la capacidad real de desarrollar y hacer crecer sus propios proyectos dentro del ecosistema del pádel.

La marca se posiciona como partner estratégico -no solo como proveedor de producto- aportando estructura, experiencia internacional y visión de negocio a largo plazo. Con una identidad visual premium y técnica, y una vocación de diferenciación clara frente a un sector que hasta ahora ha estado dominado por una comunicación puramente racional y de producto, The Padel Lab aspira a convertirse en la primera marca de pistas de pádel reconocida como tal por su propuesta de valor, no solo por sus homologaciones o acuerdos con el circuito profesional.