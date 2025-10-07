Therabody 'desvela' el secreto oculto del alto rendimiento: recuperación y preparación activa.

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca especializada en tecnología de bienestar Therabody 'desvela' el secreto que está oculto tras el alto rendimiento, la recuperación muscular y la preparación activa que impulsa a través de sus dispositivos como las botas de compresión y los de terapia percusiva como Theragun Prime Plus o mini G3.

En un entrenamiento exigente el cuerpo se esfuerza al máximo, los músculos se cansan, las articulaciones sienten el impacto y la energía se agota rápido. Si el deportista no los cuida antes y después de practicarlo es más fácil lesionarse.

Con Therabody, esa recuperación se vuelve más efectiva y ayuda al cuerpo a estar listo para el próximo desafío deportivo. Así el Theragun Prime Plus se convierte en un aliado esencial para los que se preparan para retos de alto rendimiento como maratones, media maratones, Hyrox o entrenamientos de fuerza.

Su terapia de percusión avanzada ayuda a activar los músculos antes de la competición, optimizando el calentamiento, y acelera la recuperación después de sesiones exigentes, reduciendo la tensión muscular y favoreciendo un descanso más efectivo.

Por su parte, el Theragun mini G3 ofrece la misma eficacia de terapia de percusión en un formato compacto. Su diseño portátil lo convierte en el compañero perfecto para llevar en la mochila de entrenamiento o incluso a una maratón, permitiendo aliviar la tensión muscular en cualquier momento y lugar.

Para los que enfrentan sesiones exigentes de fuerza o resistencia, el Theragun mini garantiza un acceso rápido y práctico a la recuperación activa, asegurando que el rendimiento no se vea comprometido por la rigidez muscular.

Igualmente, las JetBoots Pro Plus de Therabody no solo son clave en la recuperación después del ejercicio sino también en la preparación previa al entrenamiento. Antes de la sesión, su tecnología de compresión dinámica activa la circulación, ayuda a calentar la musculatura y prepara las piernas para un mayor rendimiento.

Después del esfuerzo, las JetBoots Pro Plus facilitan el drenaje, reducen la inflamación y aceleran la recuperación muscular, permitiendo que los deportistas se recuperen más rápido y estén listos para el siguiente reto. Su formato inalámbrico y portátil las convierte en la herramienta para integrar rutinas de pre y post entreno en cualquier lugar.