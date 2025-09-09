Therabody lanza JetBoots Pro Plus, las botas de compresión sin cables que recuperan más rápido.

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de tecnología de bienestar y terapia de recuperación por percusión Therabody, que inventó en 2008 'Theragun', presenta las 'JetBoots Pro Plus', sus botas de compresión más avanzadas que permiten una recuperación más rápida y cómoda del deportista sin necesidad de cables.

Las Therabody JetBoots Pro Plus ofrecen una variedad de tratamientos diseñados para adaptarse a las necesidades de cada usuario. Desde sesiones de recuperación rápida tras un entrenamiento intenso hasta programas de relajación profunda que ayudan a aliviar la tensión acumulada en piernas y pies.

También incluyen tratamientos específicos de drenaje y circulación, que favorecen la oxigenación muscular y reducen la sensación de pesadez, así como modos personalizados que permiten combinar presión y tiempo según los objetivos del usuario.

Las características que hacen que estas JetBoots sean diferentes es que se pueden usar sin estar atado a cables, permiten controlar la presión según las necesidades o zona del cuerpo, y están diseñadas para acelerar la recuperación después del entrenamiento o las largas jornadas de trabajo o entrenamiento.

Hechas con materiales suaves y con un diseño ergonómico que se adapta a la forma de las piernas, son ligeras y fáciles de transportar para ser usadas en casa, el gimnasio o incluso en los viajes. Con controles simples para ajustar niveles de compresión y duración de la sesión, las Therabody JetBoots Pro Plus presentan un aspecto elegante que combina funcionalidad y estilo.