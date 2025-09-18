Therabody propone la 'fórmula 360º' para que el deportista se prepare, rinda y recupere

Archivo - Therabody propone la fórmula 360 para que el deportista rinda y se recupere. - THERABODY - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Therabody, la marca especializada en dispositivos de bienestar y recuperación, propone su fórmula 360º que incluye una rutina para optimizar el rendimiento físico y acelerar la recuperación muscular de los deportistas y las personas que buscan un mayor equilibrio en su día a día.

Las JetBoots Pro Plus de Therabody tienen un sistema de recuperación inalámbrico que combina tres terapias científicamente probadas: compresión neumática, vibración y luz LED infrarroja. Este dispositivo está diseñado para acelerar la circulación, reducir la inflamación y aliviar la fatiga muscular.

Por su parte, el Theragun Prime Plus combina el masaje percusivo y terapia de calor para ofrecer una recuperación muscular rápida y eficaz. Su diseño ergonómico y sus velocidades ajustables permiten preparar los músculos antes del ejercicio y aliviar la tensión después del esfuerzo, mejorando la circulación.

Este dispositivo transforma el cuidado muscular en un momento de autocuidado cómodo y profesional, ayudando a mantener el rendimiento físico y la movilidad día a día.

Y el Theragun Mini de tercera generación está diseñado para los que buscan alivio rápido y efectivo. Este dispositivo ofrece terapia de percusión que reduce tensiones, mejora la circulación y alivia el estrés. El Theragun Mini se adapta a la vida diaria, desde la oficina hasta el gimnasio o los viajes.